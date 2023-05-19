Просьба белгородского народного ополчения о выдаче им оружия может быть фейком

Posted Сегодня, 20:56
Published Сегодня, 20:56
Modified Сегодня, 20:58
Updated Сегодня, 20:58
Белгородка увидела в Интернете видеообращение от участников народного ополчения: мужчины просили выдать им оружие. Только местная жительница засомневалась, что видеообращение правдиво, поэтому решила уточнить это у губернатора Белгородской области.
Глава региона Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира ответил, что видео и правда может оказаться фейком.
Я с Вами согласен, не очень похоже, что в видеообращении наши люди. Выдавать оружие незнакомым точно не будем. Для нашей самообороны всё необходимое предпринято. В прямом эфире об этом говорить не буду, но для них сделали всё, что могли.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области