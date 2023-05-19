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Просьба белгородского народного ополчения о выдаче им оружия может быть фейком

19 мая 2023, 20:56
Фото: 1MI
Видеообращение местная жительница увидела в Интернете, но засомневалась в его правдивости. Глава региона подтвердил, что люди на видео не похожи на белгородцев.
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СВО

Белгородка увидела в Интернете видеообращение от участников народного ополчения: мужчины просили выдать им оружие. Только местная жительница засомневалась, что видеообращение правдиво, поэтому решила уточнить это у губернатора Белгородской области.

Глава региона Вячеслав Гладков в ходе вечернего прямого эфира ответил, что видео и правда может оказаться фейком.

Я с Вами согласен, не очень похоже, что в видеообращении наши люди. Выдавать оружие незнакомым точно не будем. Для нашей самообороны всё необходимое предпринято. В прямом эфире об этом говорить не буду, но для них сделали всё, что могли.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Народное ополчение#Видеообращение#Оружие#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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