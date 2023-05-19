Представившаяся беженкой и колдуньей белгородка попадёт в колонию, но позже

На этом история не закончилась. Подсудимая решила «подзаработать» ещё. Рассказав о якобы имеющихся у неё сверхъестественных способностях, мошенница убедила пострадавшую в необходимости «снять порчу». Под видом необходимости завершения магического обряда «колдунья» предложила пожилой женщине передать ей имеющиеся наличные деньги. Пострадавшая согласилась и отдала мошеннице сначала 5000, а затем ещё 2000 рублей.