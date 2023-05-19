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Представившаяся беженкой и колдуньей белгородка попадёт в колонию, но позже

19 мая 2023, 12:01
Фото: 1MI

Белгородка попадёт в колонию за платное «снятие порчи» с пенсионерки

Уголовное дело о мошенничестве в отношении 47-летней жительницы региона, ранее судимой за аналогичные преступления, рассмотрел Старооскольский районный суд. Женщина обманным путём завладела деньгами престарелой пары под предлогом снятия порчи.

В ноябре 2022 года подсудимая втёрлась в доверие к пожилым супругам — жителям села Песчанка Старооскольского городского округа. Изначально женщина представилась беженкой с трудным материальным положением. Потерпевший передал ей денежную сумму в размере 300 рублей.

На этом история не закончилась. Подсудимая решила «подзаработать» ещё. Рассказав о якобы имеющихся у неё сверхъестественных способностях, мошенница убедила пострадавшую в необходимости «снять порчу». Под видом необходимости завершения магического обряда «колдунья» предложила пожилой женщине передать ей имеющиеся наличные деньги. Пострадавшая согласилась и отдала мошеннице сначала 5000, а затем ещё 2000 рублей.

Суд предъявил обвинение по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества путём обмана). Подсудимая признала свою вину в совершённом преступлении.

Женщине назначили 1,5 года колонии. Однако реальное наказание она будет отбывать, когда её ребёнку исполнится 14 лет.

Сообщается, что женщине смягчили наказание из-за материального положения её семьи, имеющей статус многодетной.

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