Представившаяся беженкой и колдуньей белгородка попадёт в колонию, но позже

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
В ноябре 2022 года подсудимая втёрлась в доверие к пожилым супругам — жителям села Песчанка Старооскольского городского округа. Изначально женщина представилась беженкой с трудным материальным положением. Потерпевший передал ей денежную сумму в размере 300 рублей.
На этом история не закончилась. Подсудимая решила «подзаработать» ещё. Рассказав о якобы имеющихся у неё сверхъестественных способностях, мошенница убедила пострадавшую в необходимости «снять порчу». Под видом необходимости завершения магического обряда «колдунья» предложила пожилой женщине передать ей имеющиеся наличные деньги. Пострадавшая согласилась и отдала мошеннице сначала 5000, а затем ещё 2000 рублей.
Суд предъявил обвинение по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, хищение чужого имущества путём обмана). Подсудимая признала свою вину в совершённом преступлении.
Женщине назначили 1,5 года колонии. Однако реальное наказание она будет отбывать, когда её ребёнку исполнится 14 лет.
Сообщается, что женщине смягчили наказание из-за материального положения её семьи, имеющей статус многодетной.