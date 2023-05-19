Правительство РФ поддержит закрытый больше года аэропорт в Белгороде

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
Правительство РФ направит на поддержку закрытых из-за проведения СВО аэропортов 2,5 млрд рублей. По словам главы правительства Михаила Мишустина, данное решение поможет аэропортам спланировать дальнейшее развитие, так как предоставленные субсидии можно будет использовать для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам.
Ранее сообщалось, что белгородскому аэропорту сократят субсидию. Снижение объяснялось частичным освоением выделенных средств от государства в период 2022 года.
Напомним, что воздушные гавани временно закрыты в 11 городах южных и центральных регионов России, в том числе в Белгороде. Запрет на полёты действует с февраля 2022 года, в связи с проведением СВО. За это время правительство неоднократно предоставляло финансовую помощь и дотации аэропортам.