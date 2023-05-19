Правительство РФ поддержит закрытый больше года аэропорт в Белгороде

Напомним, что воздушные гавани временно закрыты в 11 городах южных и центральных регионов России, в том числе в Белгороде. Запрет на полёты действует с февраля 2022 года, в связи с проведением СВО. За это время правительство неоднократно предоставляло финансовую помощь и дотации аэропортам.