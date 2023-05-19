Пострадавший при обстреле Шебекинского округа мужчина находится в реанимации

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Вчера, 18 мая, село Нижнее берёзово-Второе в Шебекинском округе было атаковано ВСУ из «Градов». Один мужчина с ожогами 80% тела и множественными осколочными ранениями попал в больницу. Известно, что в момент обстрела белгородец сажал на огороде картошку.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях, как себя чувствует пострадавший при вчерашнем обстреле мужчина.
Находится в больнице в городе Белгороде. В реанимации. Сергей Павлович в сознании, общается с медиками. Получил множественные ранения. Мы сделаем все, чтобы он максимально быстро пошел на поправку.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также при вчерашнем обстреле погибли двое людей: жена раненого мужчины и их родственник. Они в момент обстрела находились в приусадебной территории.