Пострадавший при обстреле Шебекинского округа мужчина находится в реанимации

Вчера, 18 мая, село Нижнее берёзово-Второе в Шебекинском округе было атаковано ВСУ из «Градов». Один мужчина с ожогами 80% тела и множественными осколочными ранениями попал в больницу. Известно, что в момент обстрела белгородец сажал на огороде картошку.