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Posted Вчера, 21:42

Published Вчера, 21:42

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После подрыва белородца на «лепестке» территории проверят на наличие мин

18 мая 2023, 21:42
Фото: 1MI
Об этом попросила губернатора Белгородской области жительница села, в котором случилось ЧП. 19 мая работы продолжатся.
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СВО

Жители села Черемошное в Белгородском районе стали переживать за свою безопасность после инцидента, который произошёл с их соседом из-за мины «лепесток». Белгородка Алина попросила губернатора направить в село компетентных людей для «прочёсывания» территории.

Вячеслав Гладков отметил, что 17 мая произвели осмотр территории, но этого действительно недостаточно для того, чтобы убедиться в полной безопасности относительно мин. Поэтому работу, начатую 17 мая, продолжат 19 числа.

Завтра работу эту продолжим. Будем обращаться к Министерству Обороны, чтобы оказали нам содействие в этом вопросе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, 7 мая в Черемошном мужчина лишился стопы во время покоса травы в овраге. И виновата в этом, как вы уже поняли, не газонокосилка, а мина «лепесток», на которую он наступил. После мужчину госпитализировали в горбольницу №2.

Белгородец лишился стопы из-за мины «лепесток»
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#Кристина Семенчук#Общество#СВО#Белгородский район#Черемошное#Вячеслав Гладков#Приграничье#Мина-лепесток#Опасность
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