После подрыва белородца на «лепестке» территории проверят на наличие мин

Напомним, 7 мая в Черемошном мужчина лишился стопы во время покоса травы в овраге. И виновата в этом, как вы уже поняли, не газонокосилка, а мина «лепесток», на которую он наступил. После мужчину госпитализировали в горбольницу №2.