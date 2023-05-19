После подрыва белородца на «лепестке» территории проверят на наличие мин

Posted Вчера, 21:42
Published Вчера, 21:42
Modified Вчера, 21:44
Updated Вчера, 21:44
Жители села Черемошное в Белгородском районе стали переживать за свою безопасность после инцидента, который произошёл с их соседом из-за мины «лепесток». Белгородка Алина попросила губернатора направить в село компетентных людей для «прочёсывания» территории.
Вячеслав Гладков отметил, что 17 мая произвели осмотр территории, но этого действительно недостаточно для того, чтобы убедиться в полной безопасности относительно мин. Поэтому работу, начатую 17 мая, продолжат 19 числа.
Завтра работу эту продолжим. Будем обращаться к Министерству Обороны, чтобы оказали нам содействие в этом вопросе.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, 7 мая в Черемошном мужчина лишился стопы во время покоса травы в овраге. И виновата в этом, как вы уже поняли, не газонокосилка, а мина «лепесток», на которую он наступил. После мужчину госпитализировали в горбольницу №2.