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Под обстрел попало село в белгородском приграничье

19 мая 2023, 11:35
Фото: Bel.ru

ВСУ обстреляли Старый Хутор в Белгородской области

За сутки это как минимум второй обстрел территории региона. О последствиях пока ничего не известно.
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Обстрел

Под обстрел ВСУ 19 мая попал Старый Хутор в Валуйском горокруге. Информации о последствиях пока нет.

За день это как минимум второй обстрел территории Белгородской области. Ранее ВСУ открыли огонь по Вознесеновке в Шебекинском горокруге. Официальных комментариев по происшествию не поступало.

На этой неделе несколько источников сообщили о том, что приграничные населённые пункты в Валуйском горокруге обстреляли фосфорными боеприпасами. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что признаки такой атаки были. Однако точную информацию должны дать следственные органы.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Валуйский горокруг#Старый Хутор
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