Под обстрел попало село в белгородском приграничье

На этой неделе несколько источников сообщили о том, что приграничные населённые пункты в Валуйском горокруге обстреляли фосфорными боеприпасами. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что признаки такой атаки были. Однако точную информацию должны дать следственные органы.