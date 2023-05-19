Под обстрел попало село в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Под обстрел ВСУ 19 мая попал Старый Хутор в Валуйском горокруге. Информации о последствиях пока нет.
За день это как минимум второй обстрел территории Белгородской области. Ранее ВСУ открыли огонь по Вознесеновке в Шебекинском горокруге. Официальных комментариев по происшествию не поступало.
На этой неделе несколько источников сообщили о том, что приграничные населённые пункты в Валуйском горокруге обстреляли фосфорными боеприпасами. Губернатор Вячеслав Гладков заявил, что признаки такой атаки были. Однако точную информацию должны дать следственные органы.