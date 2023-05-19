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Парня и девушку поймали на краже автомата с конфетами и игрушками

19 мая 2023, 14:02
Фото: 1MI
Молодые люди демонтировали автомат из асфальта и унесли в гараж. Подозреваемых задержали, пишет «Орелtimes».

Под Орлом полиция задержала 19-летних парня и девушку по подозрению в краже автомата с конфетами и игрушками. Автомат обнаружили у них в гараже. Живут подозреваемые неподалёку.

Заявление о краже вендингового аппарата написал владелец одной из местных торговых точек. Полиция выяснила, что автомат демонтировали прямо из асфальта и украли. Сумма ущерба составила 7,7 тыс. рублей.

Вскоре подозреваемых задержали. Правоохранители нашли у них несколько десятков конфет и игрушек. Против орловцев возбудили уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде.

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#Наталья Корявых#Орловская область#Уголовное дело#Происшествия#Конфеты#Игрушки#Полиция#Автомат#Вендинговый аппарат#Кража
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