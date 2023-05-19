Парня и девушку поймали на краже автомата с конфетами и игрушками

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Под Орлом полиция задержала 19-летних парня и девушку по подозрению в краже автомата с конфетами и игрушками. Автомат обнаружили у них в гараже. Живут подозреваемые неподалёку.
Заявление о краже вендингового аппарата написал владелец одной из местных торговых точек. Полиция выяснила, что автомат демонтировали прямо из асфальта и украли. Сумма ущерба составила 7,7 тыс. рублей.
Вскоре подозреваемых задержали. Правоохранители нашли у них несколько десятков конфет и игрушек. Против орловцев возбудили уголовное дело. Они находятся под подпиской о невыезде.