Ограничение движения на улице в Белгороде продлили до 27 мая

Posted Сегодня, 19:26
Published Сегодня, 19:26
Modified Сегодня, 19:28
Updated Сегодня, 19:28
В пресс-службе администрации города сообщили, что на улице Лермонтова продлено ограничение движения до 27 мая. Открыть движение планируется в 20:00.
Водителям рекомендуют объезд по участкам Апанасенко — переулок Апанасенко — Пирогова и улица Плеханова — улица Горького — улица Колхозная.
Отметим, что движение перекрыли ещё 11 мая из-за работ на сетях водоснабжения. Снять ограничение планировалось 19 мая в 20:00.
В Старом Осколе тоже ограничат движение: запрет начнёт действовать в воскресенье, 21 мая, из-за проведения легкоатлетического забега «Оскольский полумарафон».