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Ограничение движения на улице в Белгороде продлили до 27 мая

19 мая 2023, 19:26
Фото: 1MI
Ограничение действует на улице Лермонтова. Ранее планировалось открыть дорогу вечером 19 мая.

В пресс-службе администрации города сообщили, что на улице Лермонтова продлено ограничение движения до 27 мая. Открыть движение планируется в 20:00.

Водителям рекомендуют объезд по участкам Апанасенко — переулок Апанасенко — Пирогова и улица Плеханова — улица Горького — улица Колхозная.

Отметим, что движение перекрыли ещё 11 мая из-за работ на сетях водоснабжения. Снять ограничение планировалось 19 мая в 20:00.

Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода

В Старом Осколе тоже ограничат движение: запрет начнёт действовать в воскресенье, 21 мая, из-за проведения легкоатлетического забега «Оскольский полумарафон».

В Белгородской области ограничат движение из-за забега
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