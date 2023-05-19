Территорию зоны отдыха окаймляет густая зелень деревьев, поэтому тут можно спрятаться даже от самого палящего солнца. На берегу много скамеек, беседок, сюда приходят не только для купания, но и чтобы отдохнуть, полюбоваться природой и пофотографироваться. Несмотря на то, что пляж и немноголюдный, здесь также дежурят спасатели, но инфраструктура очень скудная — несколько лежаков и зонтиков, небольшой «лягушатник» для детей. Кафе, киосков с водой и мороженым тут нет, поэтому еду и напитки лучше привозить с собой.