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Это курортное местечко расположено недалеко от железнодорожного вокзала, по обоим берегам реки Северный Донец. Пляж очень любим белгородцами, здесь всегда многолюдно, хорошая инфраструктура: чистый мягкий песок, зонтики, душевые кабины и раздевалки, игровые площадки для детей.
Также для отдыхающих доступны и платные услуги, катание на водных лыжах, например. На берегу дежурят спасатели, так что вопросы безопасности тоже решены со стороны властей. В силу удобного расположения пляж часто становится местом для проведения летних городских мероприятий.
Несмотря на то, что этот пляж находится не в черте города, а в Белгородской области, в поселке Разумное, горожан, желающих отдохнуть на нем, хоть отбавляй. Все дело в его живописности и благоустроенности, да и добраться сюда из Белгорода вовсе не составляет труда.
Берега покрыты мелким песком. Желающие могут расположиться на лежаках под навесами и зонтами, а после купания ополоснуться в душе. Приезжают много семейных пар с детьми — для них на мелководье огорожена специальная зона для купания, где они могут плескаться в совершенной безопасности. А с прошлого года к великой радости взрослых и детей к территории пляжа примкнул новый аквапарк. Попасть сюда можно по тому же билету, что и на пляж. К услугам отдыхающих множество аттракционов, бассейнов, кафе, беседок.
На улице Левобережной расположился самый маленький пляж Белгорода, получивший одноименное название. Его протяженность всего 40 метров, но именно за компактность и камерность пространства любят его отдыхающие. А также за то, что он бесплатный и находится в центре города.
Территорию зоны отдыха окаймляет густая зелень деревьев, поэтому тут можно спрятаться даже от самого палящего солнца. На берегу много скамеек, беседок, сюда приходят не только для купания, но и чтобы отдохнуть, полюбоваться природой и пофотографироваться. Несмотря на то, что пляж и немноголюдный, здесь также дежурят спасатели, но инфраструктура очень скудная — несколько лежаков и зонтиков, небольшой «лягушатник» для детей. Кафе, киосков с водой и мороженым тут нет, поэтому еду и напитки лучше привозить с собой.
Один из крупных и популярных пляжей Белгорода. Расположен на улице Песчаной, рядом с гостиничным комплексом «Белогорье». Привлекает отдыхающих обновленная инфраструктура — здесь оборудованы новые деревянные кабинки для переодевания, поставлены лежаки и шезлонги, зонтики.
Побережье усыпано мелким чистым песком, водная заводь находится в окружении зеленой растительности. Для детей огорожена отдельная зона для купания. Недавно тут открыли огромный фуд-корт, прокат велосипедов и самокатов, так что теперь это место стало еще более многолюдным. На пляже есть медпункт, дежурят спасатели.
Его еще называют Шагаровский пруд, так как это, по сути, небольшой водоем рядом с селом Шагаровка в Белгородской области. Добраться сюда нетрудно, маршрут несложный, а в случае чего поможет онлайн-карта.
Здесь очень красивые и живописные места, которые местные жители и облюбовали для отдыха. Традиционно тут рыбачат местные рыбаки, а также туристы снимают дачные домики. Но с недавнего времени тут появилась платная пляжная зона. От солнца отдыхающих спасают шатры, на чистом белом песке расположены шезлонги, есть также небольшие бунгало для тех, что хочет релаксирующего отдыха. Есть игровые площадки, работает бар.
Это курортное место расположено на Белгородском водохранилище, в окружении сосновых лесов, где воздух чист и прозрачен. Вход на пляж платный, по данным на минувший год, но тут приезжих ждут довольно комфортные условия. Чистая прибрежная зона устлана мягким песком, на ней расположена лежаки.
Здесь есть палаточный кемпинг, можно арендовать мангал и гриль для приготовления еды. Курсируют прогулочные катера, можно покататься на лодках, дежурят спасатели. В целом место подходит для активного отдыха: здесь можно устроить игры на воде и на суше, пешие прогулки, посетить заповедные места и многое другое.
Этот пляж расположен в селе Нижний Ольшанец Белгородского района. Здесь, как и на других платных пляжах, есть самая необходимая инфраструктура: шезлонги, игровая площадка для детей, кабинки для переодевания, душевые. На территории можно кататься на самокатах и велосипедах — рядом есть пункт проката. Также доступны и прогулки на воде: лодки и катамараны можно арендовать за дополнительную плату.
Для тех, кто хочет не просто пляжного отдыха, а активного времяпрепровождения на природе, здесь готовы предоставить мангал, беседку, шатер, гостевые домики и даже затопить баню, и пр.