Мишустин: В приграничье завершено оборудование оборонительных сооружений

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В приграничных районах и в присоединённых регионах завершилось обустройство тысяч оборонительных сооружений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.
По словам Мишустина, были выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия. В частности, на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотникам.
Напомним, 19 мая беспилотник врезался в окно многоэтажки в Белгороде. БПЛА упал во двор жилого дома. Никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте происшествия работают взрывотехники и оперативная группа.