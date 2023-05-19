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Мишустин: В приграничье завершено оборудование оборонительных сооружений

19 мая 2023, 14:04
Фото: Bel.ru
Премьер-министр РФ заявил, что в российских приграничных районах и в присоединённых регионах полностью оборудовали тысячи оборонительных сооружений.

В приграничных районах и в присоединённых регионах завершилось обустройство тысяч оборонительных сооружений. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ.

По словам Мишустина, были выделены ресурсы на организацию специального технического прикрытия. В частности, на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотникам.

Напомним, 19 мая беспилотник врезался в окно многоэтажки в Белгороде. БПЛА упал во двор жилого дома. Никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте происшествия работают взрывотехники и оперативная группа.

Беспилотник врезался в окно многоэтажки в Белгороде
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Россия#Михаил мишустин#Оборонительные сооружения#Правительство РФ#Общество#Беспилотник
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