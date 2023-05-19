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Министр автомобильных дорог и транспорта рассказал о ремонте пр. Ватутина в Белгороде

19 мая 2023, 13:01
Фото: 1MI
Вопрос о ремонте проспекта Ватутина в областном центре поступил в ходе прямого эфира. На него ответил региональный министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

Белгородцы поинтересовались, когда в областном центре отремонтируют проспект Ватутина, в том числе путепровод и мост. Чиновник сообщил, что данные работы планируют провести в 2024 году.

Напомним, ранее Евтушенко сообщил, что на проспекте Ватутина могут появиться новые выделенные полосы. Также их могут оборудовать на проспекте Славы, на улицах Губкина, Преображенская и Корочанская.

В 2022 году в Белгородской области потратили рекордную сумму на капитальный ремонт дорог. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, речь о 23,5 млрд рублей. В 2021 году сумма составляла 19,5 млрд рублей.

Ремонт участка дороги на улице Губкина в Белгороде завершили более чем наполовину
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#Кристина Семенчук#Ремонт дорог#Проспект ватутина#Министр транспорта#Город#Новости Белгорода#Белгород#Сергей евтушенко
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