Министр автомобильных дорог и транспорта рассказал о ремонте пр. Ватутина в Белгороде

Posted Сегодня, 13:01
Published Сегодня, 13:01
Modified Сегодня, 13:03
Updated Сегодня, 13:03
Белгородцы поинтересовались, когда в областном центре отремонтируют проспект Ватутина, в том числе путепровод и мост. Чиновник сообщил, что данные работы планируют провести в 2024 году.
Напомним, ранее Евтушенко сообщил, что на проспекте Ватутина могут появиться новые выделенные полосы. Также их могут оборудовать на проспекте Славы, на улицах Губкина, Преображенская и Корочанская.
В 2022 году в Белгородской области потратили рекордную сумму на капитальный ремонт дорог. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, речь о 23,5 млрд рублей. В 2021 году сумма составляла 19,5 млрд рублей.