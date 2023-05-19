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МЧС сообщило о третьем обстреле в Белгородской области

19 мая 2023, 12:50
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
архивное фото
Происшествие случилось в Архангельском Шебекинского горокруга. Ранее в муниципалитете, помимо двух обстрелов, сработала система ПВО.
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Обстрел

МЧС в третий раз за день предупреждает белгородцев об обстреле. В этот раз под огонь попало село Архангельское в Шебекинском горокруге.

Помимо Архангельского, сообщалось об обстреле Вознесеновки в том же муниципалитете, а также Старого Хутора в Валуйском горокруге.

В результате происшествия в последнем из перечисленных населённых пунктов пострадал мужчина. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

Помимо этого, 19 мая система ПВО сбила сработала в Шебекинском горокруге, а в Белгороде беспилотник врезался в окно квартиры на седьмом этаже, а после упал во двор. Обошлось без пострадавших.

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#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Архангельское
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