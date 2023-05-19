МЧС сообщило о третьем обстреле в Белгородской области

Posted Сегодня, 12:50
Published Сегодня, 12:50
Modified Сегодня, 12:52
Updated Сегодня, 12:52
МЧС в третий раз за день предупреждает белгородцев об обстреле. В этот раз под огонь попало село Архангельское в Шебекинском горокруге.
Помимо Архангельского, сообщалось об обстреле Вознесеновки в том же муниципалитете, а также Старого Хутора в Валуйском горокруге.
В результате происшествия в последнем из перечисленных населённых пунктов пострадал мужчина. Его в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.
Помимо этого, 19 мая система ПВО сбила сработала в Шебекинском горокруге, а в Белгороде беспилотник врезался в окно квартиры на седьмом этаже, а после упал во двор. Обошлось без пострадавших.