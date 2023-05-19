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Лето и три полоски: вернутся ли магазины Adidas в Белгород?

19 мая 2023, 10:37
Фото: Bel.ru
Закрывшая все свои магазины в Белгороде компания Adidas прощупывает пути для возвращения в Россию. Как сообщают СМИ, российская часть бизнеса может перейти другому инвестору уже этим летом.

Почему закрылся Adidas?

Немецкая компания по производству спортивной одежды и обуви Adidas заявила о своём уходе из России ещё в марте прошлого года, отреагировав таким образом на начало специальной военной операции.

Мы решили приостановить работу наших магазинов и нашего онлайн-магазина в России до дальнейшего уведомления. Мы продолжаем платить нашим сотрудникам.
сообщила компания весной 2022 года

С тех пор магазины Adidas стали закрываться в России: свою работу приостановили порядка 500 точек по всей стране. Приостановили надолго: больше года спустя Adidas игнорирует российский рынок. Не функционирует даже официальный сайт: вместо списка товаров пользователям предлагают изучить раздел «Помощь» и узнать больше об обработке персональных данных.

Фото: adidas.ru

Что стало с магазинами Adidas в Белгороде?

До марта 2022 года в Белгороде функционировали четыре магазина фирмы Adidas:

  • в ТРЦ «МегаГринн» на Богдана Хмельницкого;
  • на проспекте Славы, 90;
  • улице Попова, 17;
  • в ТРЦ «СитиМолл» на Щорса.

А также ряд мелких точек с продукцией, например, для детей.

На данный момент все они закрыты. На месте некоторых из них уже открылись новые заведения. Так, например, на Попова вместо магазина спортивной одежды открыли двухэтажный ресторан итальянской кухни. А в «МегаГринне» же, судя по картам, бывший филиал компании продолжает стоять закрытым.

Откроется ли Adidas в России и Белгороде?

Как сообщают «Новые Известия», Adidas по примеру Reebok может передать местное подразделение альтернативному иностранному инвестору. Иными словами, компания такими образом может перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в стране. 

При этом будут ли перезапущены магазины компании в Белгороде — неизвестно. Связаться с компанией у Бел.Ру по телефону не получилось: часть номеров временно недоступна, часть — не отвечает.

Известно, что в настоящее время компания продолжает поддерживать свою деятельность в России, предлагая свои офисные и складские помещения в субаренду. Хотя спрос на одежду и обувь известных брендов частично перешел в онлайн, потенциал для развития спортивных магазинов в России сохраняется на хорошем уровне, отмечают эксперты.

Впрочем, ранее ряд изданий сообщал о возможном возвращении спортивного бренда в Россию ещё осенью прошлого года, распространялись слухи и об открытии магазинов Reebok. Но информация не подтвердилась. Аналогичная ситуация может случиться и в этот раз.

Как купить Adidas сейчас?

Несмотря на закрытие точек продажи, купить кроссовки Adidas в России всё ещё возможно. Ряд сервисов по онлайн-продаже одежды предоставляет такую услугу: заказать можно как обувь, так и одежду, причём с примеркой. Стоят кроссовки традиционно недёшево: в районе 10-25 тысяч. Впрочем, это средняя цена на самые ходовые модели: в то же время можно найти экземпляры как за 20 тысяч, так и за 5 тысяч.

 

Фото: lamoda.ru

Кроме того, существуют различные ретейлеры-перепродажники, обещающие оригинальную зарубежную обувь по низкой цене. Доверять им или нет — дело каждого. Гарантии, что продавец не окажется мошенником, никакой нет: перед покупкой рекомендуется внимательно изучать отзывы на сторонних сайтах.

Доставку из Евросоюза ранее анонсировала и Почта России. Согласно их данным, заказы из европейских интернет-магазинов поступают на склады партнера в Берлине и оттуда отправляются покупателю. Сроки доставки — от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления.

Какие ещё бренды могут вернуться в Россию?

Ушедший ранее «Макдоналдс» уже вернулся под новым названием — «Вкусно и точка». На данный момент могут вернуться магазины Zara — которых в Белгороде, впрочем, никогда не было.

Вероятно, долго придётся ждать и возвращения H& M — если оно вообще будет. Сейчас вместо шведского магазина одежды в «МегаГринне» открылся отечественный аналог Gloria Jeans.

На время закрывались в российских ТЦ магазины Reserved и CroppHouse и Mohito, однако быстро восстановили свои продажи в стране. В белгородских торговых центрах бренды работали и продолжают под прежними названиями.

Испанский бренд Mango покинул российский рынок. Однако белгородский магазин уход не затронул. Здесь Mango продолжает работать на правах франшизы.

Сколько магазинов пустует в торговых центрах Белгорода?
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#Артем Черненко#Белгородская область#Эксклюзив#Общество#ADIDAS#Санкции против России#Закрытие#Магазин
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