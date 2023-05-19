Лето и три полоски: вернутся ли магазины Adidas в Белгород?

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
Немецкая компания по производству спортивной одежды и обуви Adidas заявила о своём уходе из России ещё в марте прошлого года, отреагировав таким образом на начало специальной военной операции.
Мы решили приостановить работу наших магазинов и нашего онлайн-магазина в России до дальнейшего уведомления. Мы продолжаем платить нашим сотрудникам.
сообщила компания весной 2022 года
С тех пор магазины Adidas стали закрываться в России: свою работу приостановили порядка 500 точек по всей стране. Приостановили надолго: больше года спустя Adidas игнорирует российский рынок. Не функционирует даже официальный сайт: вместо списка товаров пользователям предлагают изучить раздел «Помощь» и узнать больше об обработке персональных данных.
До марта 2022 года в Белгороде функционировали четыре магазина фирмы Adidas:
А также ряд мелких точек с продукцией, например, для детей.
На данный момент все они закрыты. На месте некоторых из них уже открылись новые заведения. Так, например, на Попова вместо магазина спортивной одежды открыли двухэтажный ресторан итальянской кухни. А в «МегаГринне» же, судя по картам, бывший филиал компании продолжает стоять закрытым.
Как сообщают «Новые Известия», Adidas по примеру Reebok может передать местное подразделение альтернативному иностранному инвестору. Иными словами, компания такими образом может перезапустить около 100 наиболее доходных магазинов в стране.
При этом будут ли перезапущены магазины компании в Белгороде — неизвестно. Связаться с компанией у Бел.Ру по телефону не получилось: часть номеров временно недоступна, часть — не отвечает.
Известно, что в настоящее время компания продолжает поддерживать свою деятельность в России, предлагая свои офисные и складские помещения в субаренду. Хотя спрос на одежду и обувь известных брендов частично перешел в онлайн, потенциал для развития спортивных магазинов в России сохраняется на хорошем уровне, отмечают эксперты.
Впрочем, ранее ряд изданий сообщал о возможном возвращении спортивного бренда в Россию ещё осенью прошлого года, распространялись слухи и об открытии магазинов Reebok. Но информация не подтвердилась. Аналогичная ситуация может случиться и в этот раз.
Несмотря на закрытие точек продажи, купить кроссовки Adidas в России всё ещё возможно. Ряд сервисов по онлайн-продаже одежды предоставляет такую услугу: заказать можно как обувь, так и одежду, причём с примеркой. Стоят кроссовки традиционно недёшево: в районе 10-25 тысяч. Впрочем, это средняя цена на самые ходовые модели: в то же время можно найти экземпляры как за 20 тысяч, так и за 5 тысяч.
Кроме того, существуют различные ретейлеры-перепродажники, обещающие оригинальную зарубежную обувь по низкой цене. Доверять им или нет — дело каждого. Гарантии, что продавец не окажется мошенником, никакой нет: перед покупкой рекомендуется внимательно изучать отзывы на сторонних сайтах.
Доставку из Евросоюза ранее анонсировала и Почта России. Согласно их данным, заказы из европейских интернет-магазинов поступают на склады партнера в Берлине и оттуда отправляются покупателю. Сроки доставки — от 14 дней, включая процедуру таможенного оформления.
Ушедший ранее «Макдоналдс» уже вернулся под новым названием — «Вкусно и точка». На данный момент могут вернуться магазины Zara — которых в Белгороде, впрочем, никогда не было.
Вероятно, долго придётся ждать и возвращения H& M — если оно вообще будет. Сейчас вместо шведского магазина одежды в «МегаГринне» открылся отечественный аналог Gloria Jeans.
На время закрывались в российских ТЦ магазины Reserved и Cropp, House и Mohito, однако быстро восстановили свои продажи в стране. В белгородских торговых центрах бренды работали и продолжают под прежними названиями.
Испанский бренд Mango покинул российский рынок. Однако белгородский магазин уход не затронул. Здесь Mango продолжает работать на правах франшизы.