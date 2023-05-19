Лето и три полоски: вернутся ли магазины Adidas в Белгород?

Несмотря на закрытие точек продажи, купить кроссовки Adidas в России всё ещё возможно. Ряд сервисов по онлайн-продаже одежды предоставляет такую услугу: заказать можно как обувь, так и одежду, причём с примеркой. Стоят кроссовки традиционно недёшево: в районе 10-25 тысяч. Впрочем, это средняя цена на самые ходовые модели: в то же время можно найти экземпляры как за 20 тысяч, так и за 5 тысяч.