Крым дешевеет, а Сочи и Абхазия дорожают: как изменились цены на отдых на курортах

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Россиянам рассказали, как за год изменились цены на отдых на курортах. В Крыму они снизились, а в Краснодарском крае и Абхазии, напротив, выросли.
Самым популярным направлением для туристов остаётся Краснодарский край. Местные крупные курорты планируют принять 17 млн отдыхающих. На втором месте — Крым, куда хотят приехать примерно 5 млн путешественников. Третьей по востребованности стала Абхазия.
Условия отдыха на указанных направлениях улучшилось. В частности, в Сочи открылись новые достопримечательности и пляжи. В Крым из Москвы с 26 мая начнут курсировать поезда «Таврия».
Однако отдых в Сочи и Абхазии теперь обойдётся дороже. Цены выросли на 12%. Путешествия в Крым снизились в цене на 5%.