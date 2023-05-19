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Крым дешевеет, а Сочи и Абхазия дорожают: как изменились цены на отдых на курортах

19 мая 2023, 11:24
Фото: 1MI
Цены на отдых в Крыму снизились на 5%, а в Сочи и Абхазии, напротив, выросли на 12%. Об этом пишут «Народные новости».
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Отдых

Россиянам рассказали, как за год изменились цены на отдых на курортах. В Крыму они снизились, а в Краснодарском крае и Абхазии, напротив, выросли.

Самым популярным направлением для туристов остаётся Краснодарский край. Местные крупные курорты планируют принять 17 млн отдыхающих. На втором месте — Крым, куда хотят приехать примерно 5 млн путешественников. Третьей по востребованности стала Абхазия.

Условия отдыха на указанных направлениях улучшилось. В частности, в Сочи открылись новые достопримечательности и пляжи. В Крым из Москвы с 26 мая начнут курсировать поезда «Таврия».

Однако отдых в Сочи и Абхазии теперь обойдётся дороже. Цены выросли на 12%. Путешествия в Крым снизились в цене на 5%.

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#Россия#Крым#Краснодарский край#Отдых#Общество#Курорты#Цены#Наталья Корявых#Абхазия#Сочи
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