Как отметили День Победы в городах Металлоинвеста

Неповторимую атмосферу самого значимого для нашей страны праздника создавали не только популярные мелодии, но и сценическое оформление. Чёрно-белые кадры видео-хроники окунули зрителей в те далёкие и страшные события, когда территории Белгородской и Курской областей находились в оккупации, рассказали о подвиге медсестёр, спасавших раненых солдат, рискуя собственной жизнью, напомнили о подвиге девушек, которые смогли за 33 дня построить железную дорогу «Старый Оскол — Ржава» и, конечно, о танковом сражении на Прохоровском поле. Эти сюжеты вместе с проникновенными словами участников Великой Отечественной покорили зрителей.