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«История и истории»: Белгород готовится к ежегодной акции «Ночь музеев»

19 мая 2023, 06:05
Фото: 1MI

Афишу акции «Ночь музеев» представили в Белгороде

В этом году событие запланировано на 20 мая. Белгородские учреждения культуры активно готовятся к акции и уже анонсировали ряд мастер-классов, лекций, экскурсий и выставок.

Музеи, выставочные залы и галереи подготовили насыщенную программу. В центре — тема сохранения исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.

Принимать гостей музеи будут с 12:00.

Белгородский художественный музей

В этот день для гостей музея будут доступны авторские экскурсии по выставкам «Античный мир с Востока на Запад» и «Отечественное искусство XX века». Каждый желающий сможет получить карандашный портрет от художника-реставратора музея, сделать портрет в технике поп-арт, а также пройти мастер-классы по печатной графике, созданию и росписи керамики. Запланированы квесты, концерты и арт-лотерея.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: пресс-служба Белгородского художественного музея

Музей-диорама «Курская битва. Белгородское направление»

В музее-диораме посетителей будет ждать фотозона «Весна 45-го». Запланированы музыкально-поэтическая программа, караоке и показ киноконцерта, посвящённого теме Великой Отечественной войны. Гости могут принять участие в квестах, интеллектуальных и настольных играх.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: пресс-служба музея-диорамы

Белгородский историко-краеведческий музей

Гости музея на один день погрузятся в прошлое и станут студентами музейной вечерней школы, получив индивидуальный ретротабель с оценками. Участники акции изучат основы первобытного труда, ратное навыкание, гимназическую практику, природоведение и политграмоту. В течение дня каждый желающий сможет посетить творческие студии на любой вкус.

Возрастное ограничение: 0+

Фото: пресс-служба историко-краеведческого музея

Музей народной культуры

В этот раз музей будет удивлять гостей интерактивными играми, выставкой-презентацией «Домашние полки музейщиков» на летней террасе, выступлением команд высшей областной Юниор-лиги КВН. Также сотрудники музея подготовили экспозиции, фотозоны.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: пресс-служба музея народной культуры

Белгородский государственный литературный музей

Литературный музей традиционно проведёт для всех желающих мастер-классы, экскурсии и игры. Гости смогут посетить театрализованное представление и концерт, а также заглянуть на книжный развал, где можно будет выбрать любую книгу в подарок или, напротив, оставить книгу в дар музею.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: пресс-служба литературного музея

Фотогалерея им. В. А. Собровина

Фотогалерея запланировала для гостей выставки, мастер-класс по декупажу, тренинг по актёрскому мастерству. Помимо этого, желающие смогут поучаствовать в создании художественного портрета. Отметим, что на некоторые события необходима предварительная запись.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: пресс-служба фотогалереи

Выставочный зал «Родина»

Гостей «Родины» ждут площадки арт-терапии, арт-объекты и медиации по выставкам. Состоится открытие выставки художника-абстракциониста Владимира Оникова. Посетители смогут насладиться музыкой и спектаклем, также запланирована презентация интеллектуальной системы RODINA, транслирующей эмоции с помощью нейросети.

Возрастное ограничение: 6+

Фото: пресс-служба выставочного зала "Родина"

Музей-мастерская Косенкова

На этой площадке гости смогут посетить мастер-классы «Портрет акварелью, от линии до цвета» и по ирландским танцам, а также послушать лекцию «Волшебные сказки» и концерт студентов и преподавателей вокальной студии кафедры БГИИК. Помимо этого, запланирована экскурсия по выставке графики и живописи С. С. Косенкова, В. В. Аксенова, М. В. Скорбач «Искусство портрета».

Возрастное ограничение: 6+

Как прошла «Ночь музеев» в Белгороде: фоторепортаж
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