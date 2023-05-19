Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Музеи, выставочные залы и галереи подготовили насыщенную программу. В центре — тема сохранения исторической памяти и духовно-нравственных ценностей.
Принимать гостей музеи будут с 12:00.
В этот день для гостей музея будут доступны авторские экскурсии по выставкам «Античный мир с Востока на Запад» и «Отечественное искусство XX века». Каждый желающий сможет получить карандашный портрет от художника-реставратора музея, сделать портрет в технике поп-арт, а также пройти мастер-классы по печатной графике, созданию и росписи керамики. Запланированы квесты, концерты и арт-лотерея.
Возрастное ограничение: 12+
В музее-диораме посетителей будет ждать фотозона «Весна 45-го». Запланированы музыкально-поэтическая программа, караоке и показ киноконцерта, посвящённого теме Великой Отечественной войны. Гости могут принять участие в квестах, интеллектуальных и настольных играх.
Возрастное ограничение: 6+
Гости музея на один день погрузятся в прошлое и станут студентами музейной вечерней школы, получив индивидуальный ретротабель с оценками. Участники акции изучат основы первобытного труда, ратное навыкание, гимназическую практику, природоведение и политграмоту. В течение дня каждый желающий сможет посетить творческие студии на любой вкус.
Возрастное ограничение: 0+
В этот раз музей будет удивлять гостей интерактивными играми, выставкой-презентацией «Домашние полки музейщиков» на летней террасе, выступлением команд высшей областной Юниор-лиги КВН. Также сотрудники музея подготовили экспозиции, фотозоны.
Возрастное ограничение: 6+
Литературный музей традиционно проведёт для всех желающих мастер-классы, экскурсии и игры. Гости смогут посетить театрализованное представление и концерт, а также заглянуть на книжный развал, где можно будет выбрать любую книгу в подарок или, напротив, оставить книгу в дар музею.
Возрастное ограничение: 6+
Фотогалерея запланировала для гостей выставки, мастер-класс по декупажу, тренинг по актёрскому мастерству. Помимо этого, желающие смогут поучаствовать в создании художественного портрета. Отметим, что на некоторые события необходима предварительная запись.
Возрастное ограничение: 6+
Гостей «Родины» ждут площадки арт-терапии, арт-объекты и медиации по выставкам. Состоится открытие выставки художника-абстракциониста Владимира Оникова. Посетители смогут насладиться музыкой и спектаклем, также запланирована презентация интеллектуальной системы RODINA, транслирующей эмоции с помощью нейросети.
Возрастное ограничение: 6+
На этой площадке гости смогут посетить мастер-классы «Портрет акварелью, от линии до цвета» и по ирландским танцам, а также послушать лекцию «Волшебные сказки» и концерт студентов и преподавателей вокальной студии кафедры БГИИК. Помимо этого, запланирована экскурсия по выставке графики и живописи С. С. Косенкова, В. В. Аксенова, М. В. Скорбач «Искусство портрета».
Возрастное ограничение: 6+