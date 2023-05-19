На этой площадке гости смогут посетить мастер-классы «Портрет акварелью, от линии до цвета» и по ирландским танцам, а также послушать лекцию «Волшебные сказки» и концерт студентов и преподавателей вокальной студии кафедры БГИИК. Помимо этого, запланирована экскурсия по выставке графики и живописи С. С. Косенкова, В. В. Аксенова, М. В. Скорбач «Искусство портрета».