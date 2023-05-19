Исследование Ромир: Россияне стали чаще пить горячий кофе в магазинах у дома

«Ежедневно наши гости по всей стране покупают десятки тысяч кружек горячих напитков и возвращаются к нам снова и снова. Чаще всего покупатели выбирают капучино, а средняя оценка готового кофе в приложении в этом году составляет 4,93 балла из 5 возможных», — добавил Владыченко.