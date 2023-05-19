Исследование Ромир: Россияне стали чаще пить горячий кофе в магазинах у дома

Posted Сегодня, 16:44
Published Сегодня, 16:44
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Так, сети АЗС «Газпромнефть», «Лукойл», «Роснефть», сети кофеен Cofix и пиццерий «Додо Пицца» и некоторых других продуктовых ретейлеров вошли в топ-15 лидеров сегмента. Совокупно они заняли более половины рынка горячего кофе, пишет eg.ru.
Помимо традиционных лидеров из сегмента быстрого питания, в тройку лидеров вошла торговая сеть «Пятерочка», которой удалось подняться на почетную третью строчку.
По словам федерального менеджера концепта «Пекарня и кофе» торговой сети «Пятёрочка» Павла Владыченко, для компании очень важны качество производимой продукции и тщательный выбор партнеров.
«Ежедневно наши гости по всей стране покупают десятки тысяч кружек горячих напитков и возвращаются к нам снова и снова. Чаще всего покупатели выбирают капучино, а средняя оценка готового кофе в приложении в этом году составляет 4,93 балла из 5 возможных», — добавил Владыченко.
Примечательно, что с 2021 года торговая сеть сотрудничает с кофеобжарочным заводом Poetti, который поставляет специальный бленд из сортов стопроцентной арабики.
«Формат coffee-goes-to-retail привлекает потребителей балансом цены и качества, а также удобством и доступностью использования этого канала. Повышение внимания со стороны ценителей кофе подтверждают и рост среднего чека, и увеличение объёма заказов. Дополнительные возможности канал приобретает благодаря различным промоакциям и комбинированным предложениям, когда гость вместе с вкусным горячим кофе получает, например, выпечку», — сообщил Константин Пичугин, коммерческий директор канала «Фудсервис» компании «МилФудс» (управляет брендом Poetti).
Исход из его точки зрения, формат coffee-goes-to-retail можно назвать своеобразным драйвером всей кофейной категории. Он помогает не только стимулировать продажи в самих точках розничной торговли, но и представляет особый интерес для производителей.