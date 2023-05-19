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Гендиректор «ТЛТ-Белогорье» стал членом Общественной палаты Белгородской области

19 мая 2023, 08:51
Фото: 1MI
Место в Общественной палате получил Сергей Лисов. Он заменит Лилию Каширину, полномочия которой прекратились досрочно, следует из постановления регионального правительства.

Членом Общественной палаты Белгородской области стал гендиректор АО «ТЛТ-Белогорье» Сергей Лисов. Он заменил Лилию Каширину, полномочия которой прекратились досрочно. Изменения вступили в силу 18 мая.

Ранее сообщалось, что два члена белгородской Общественной палаты досрочно прекратили полномочия. Это вышеупомянутая Лилия Каширина, а также Юрий Романов. В связи с этим стартовала процедура доформирования ОП.

В марте членом Общественной палаты региона стал вице-президент «Царьграда» Олег Лебедев. Он занял место Натальи Давыдовой, досрочно сложившей полномочия.

АО «ТЛТ-Белогорье» (ТЛТ — таможенно-логистический терминал) зарегистрировано в Белгороде в 2009 году. Основной вид деятельности — предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса.

Вице-президент «Царьграда» Лебедев представит белгородскую ОП на федеральном уровне
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Общество#Общественная палата#Полномочия#Постановления#ТЛТ-Белогорье
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