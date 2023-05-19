Гендиректор «ТЛТ-Белогорье» стал членом Общественной палаты Белгородской области

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Published Сегодня, 08:51
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Членом Общественной палаты Белгородской области стал гендиректор АО «ТЛТ-Белогорье» Сергей Лисов. Он заменил Лилию Каширину, полномочия которой прекратились досрочно. Изменения вступили в силу 18 мая.
Ранее сообщалось, что два члена белгородской Общественной палаты досрочно прекратили полномочия. Это вышеупомянутая Лилия Каширина, а также Юрий Романов. В связи с этим стартовала процедура доформирования ОП.
В марте членом Общественной палаты региона стал вице-президент «Царьграда» Олег Лебедев. Он занял место Натальи Давыдовой, досрочно сложившей полномочия.
АО «ТЛТ-Белогорье» (ТЛТ — таможенно-логистический терминал) зарегистрировано в Белгороде в 2009 году. Основной вид деятельности — предоставление прочих вспомогательных услуг для бизнеса.