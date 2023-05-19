«ФИТ» Жернового понесла убытки на фоне роста себестоимости продаж

Компания «Фабрика информационных технологий» работает в Белгороде с 2007 года и занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Руководитель и бенефициар — Фёдор Жерновой. Он же является и владельцем организации. Среди самых крупных заказчиков за последние пять лет — Минкультуры России, упрдортранс Белгородской области и Центр организации дорожного движения (Москва).