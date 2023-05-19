«ФИТ» Жернового понесла убытки на фоне роста себестоимости продаж

Posted Сегодня, 14:40
Published Сегодня, 14:40
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
ООО «ФИТ» (Фабрика Информационных технологий) отчиталась о доходах и убытках в 2022 году. Так, себестоимость продаж компании составила 119 млн рублей — этот показатель на 271% лучше, чем в 2021 году.
Но, несмотря на это, убыток от продаж составил 26 млн рублей — на 138% хуже, чем два года назад, когда прибыль составила 68 млн рублей.
Чистый же убыток равняется, согласно отчёту, 24 млн рублей.
Компания «Фабрика информационных технологий» работает в Белгороде с 2007 года и занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Руководитель и бенефициар — Фёдор Жерновой. Он же является и владельцем организации. Среди самых крупных заказчиков за последние пять лет — Минкультуры России, упрдортранс Белгородской области и Центр организации дорожного движения (Москва).