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«ФИТ» Жернового понесла убытки на фоне роста себестоимости продаж

19 мая 2023, 14:40
Фото: 1MI
Зарегистрированное в Белгороде ООО «ФИТ» отчиталось о денежных потоках за 2022 год. Согласно данным государственного информационного ресурса бухгалтерской отчётности, убыток от продаж составил 26 млн рублей.

ООО «ФИТ» (Фабрика Информационных технологий) отчиталась о доходах и убытках в 2022 году. Так, себестоимость продаж компании составила 119 млн рублей — этот показатель на 271% лучше, чем в 2021 году.

Но, несмотря на это, убыток от продаж составил 26 млн рублей — на 138% хуже, чем два года назад, когда прибыль составила 68 млн рублей. 

Чистый же убыток равняется, согласно отчёту, 24 млн рублей. 

Компания «Фабрика информационных технологий» работает в Белгороде с 2007 года и занимается разработкой компьютерного программного обеспечения. Руководитель и бенефициар — Фёдор Жерновой. Он же является и владельцем организации. Среди самых крупных заказчиков за последние пять лет — Минкультуры России, упрдортранс Белгородской области и Центр организации дорожного движения (Москва).

Компания Жернового в Белгороде впервые за пять лет понесла убытки
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