Фейк: сухой закон ввели из-за военного положения в Белгородской области

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Текст «постановления» стали присылать новостным каналам в социальных сетях. Прислали его и Бел.Ру: неизвестный с закрытого аккаунта направил в редакцию копию «документа», сопроводив её размышлениями о целесообразности подобных мер.
Ввести полный запрет на продажу оптовой и розничной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта на территории Белгородской области с момента введения военного положения, в том числе, запретить розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания организациями и предпринимателями всех форм собственности.
текст лже-постановления
Причина подобных мер, согласно поддельному документу, — военное положение на территории региона. Которое, к слову, введено не было. Ответственность за выполнение «постановления» возлагается при этом на министра сельського хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрея Антоненко.
Это, как уже было отмечено, фейк. На сайте правительства документ с таким номером найти невозможно, а 4 апреля было опубликовано иное постановление — об отмене карантина по бешенству.
Отметим, что белгородцы действительно несколько дней подряд не смогут покупать алкоголь в магазинах. Ограничение будет действовать 22, 23 и 24 мая 2023 года, а также 1 июня. Причина — последние звонки.