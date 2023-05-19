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Фейк: сухой закон ввели из-за военного положения в Белгородской области

19 мая 2023, 13:26
Фото: 1MI
Очередной фейк стал распространяться в медиапространстве Белгородской области. На этот раз губернатор Гладков запретил людям пить, а виной всему — военное положение в регионе. Которого, к слову, нет.
Сюжет
Фейк

Текст «постановления» стали присылать новостным каналам в социальных сетях. Прислали его и Бел.Ру: неизвестный с закрытого аккаунта направил в редакцию копию «документа», сопроводив её размышлениями о целесообразности подобных мер.

Ввести полный запрет на продажу оптовой и розничной алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также этилового спирта на территории Белгородской области с момента введения военного положения, в том числе, запретить розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания организациями и предпринимателями всех форм собственности.
текст лже-постановления
Фото: Bel.ru

Причина подобных мер, согласно поддельному документу, — военное положение на территории региона. Которое, к слову, введено не было. Ответственность за выполнение «постановления» возлагается при этом на министра сельського хозяйства и продовольствия Белгородской области Андрея Антоненко.

Это, как уже было отмечено, фейк. На сайте правительства документ с таким номером найти невозможно, а 4 апреля было опубликовано иное постановление — об отмене карантина по бешенству.

Отметим, что белгородцы действительно несколько дней подряд не смогут покупать алкоголь в магазинах. Ограничение будет действовать 22, 23 и 24 мая 2023 года, а также 1 июня. Причина — последние звонки.

Белгородцы несколько дней не смогут купить алкоголь в магазинах
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