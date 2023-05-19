Фейк: Ролик «За свободный Белгород» показали в эфире телеканала «Белгород 24»

Posted Сегодня, 20:06
Published Сегодня, 20:06
Modified Сегодня, 20:08
Updated Сегодня, 20:08
Ролик «За свободный Белгород» показали в эфире телеканала «Белгород 24» — такую фейковую информацию распространяют некоторые Telegram-каналы. Вечером 19 мая в телекомпании прокомментировали ситуацию.
На телеканале идут программы в соответствии с эфирной сеткой, данные кабельным операторам передаются по защищённым каналам связи.
сообщили в телекомпании.
Также размер логотипа на ролике не соответствует стандартам, а слева отсутствуют часы, которые встроены в изображение любой телепередачи канала.
Напомним, что сегодня был опровергнут ещё один фейк: якобы из-за военного положения в Белгородской области ввели сухой закон. Однако военного положения в регионе нет, а документ с таким номером невозможно найти.