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Фейк: Ролик «За свободный Белгород» показали в эфире телеканала «Белгород 24»

19 мая 2023, 20:06
Фото: 1MI
Появившийся в Интернете ролик оказался фейковым. Произошедшее объяснили в белгородской телекомпании.
Сюжет
Фейк

Ролик «За свободный Белгород» показали в эфире телеканала «Белгород 24» — такую фейковую информацию распространяют некоторые Telegram-каналы. Вечером 19 мая в телекомпании прокомментировали ситуацию.

На телеканале идут программы в соответствии с эфирной сеткой, данные кабельным операторам передаются по защищённым каналам связи.
сообщили в телекомпании.

Также размер логотипа на ролике не соответствует стандартам, а слева отсутствуют часы, которые встроены в изображение любой телепередачи канала.

Напомним, что сегодня был опровергнут ещё один фейк: якобы из-за военного положения в Белгородской области ввели сухой закон. Однако военного положения в регионе нет, а документ с таким номером невозможно найти.

Фейк: сухой закон ввели из-за военного положения в Белгородской области
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