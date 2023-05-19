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Двум улицам в Белгороде дали имена

19 мая 2023, 09:55
Фото: 1MI
В Юго-Западном районе города решили дать названия двум улицам, следует из постановления мэрии.

Две новые улицы появятся в Белгороде — Ясная и Горная. Мэрия приняла предложение комиссии по увековечиванию памяти выдающихся личностей и исторических событий, наименованию улиц и других частей города.

Новые названия присвоили двум улицам в Юго-Западном районе города — в районе садовых некоммерческих товариществ Пищевик и Родничок-84. Постановление городской администрации вступило в силу 15 мая.

Ранее сообщалось, что под Белгородом появилась новая улица. Улица Геодезическая находится в жилом микрорайоне села Шагаровка Дубовского сельского поселения.

Под Белгородом появилась новая улица
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