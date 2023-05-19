Два пожара начались после обстрела сёл в Шебекинском округе

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
Modified Сегодня, 05:09
Updated Сегодня, 05:09
Вчера, 18 мая, ВСУ атаковали сразу несколько сёл в Шебекинском округе: Маломихайловка, Нижнее Берёзово-Второе и Новая Таволжанка. В некоторых из них после обстрелов начались пожары.
Ранее было известно о повреждениях в селе Новая Таволжанка, однако утром 19 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, где ещё возник пожар, и какие повреждения были зафиксированы.
Вчера было два пожара в результате обстрела в Шебекинском округе: в Маломихайловке и в Новой Таволжанке. Они оперативно сотрудниками МЧС потушены. Пострадали два дома, один автомобиль. Постараемся максимально быстро приступить к восстановлению.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что вчера было атаковано также село Нижнее берёзово-Второе в Шебекинском округе. Один мужчина с ожогами 80% тела и множественными осколочными ранениями попал в больницу. Известно, что в момент обстрела белгородец сажал на огороде картошку.
Также погибли двое людей: жена раненого мужчины и их родственник. Они в момент обстрела находились в приусадебной территории.