Два пожара начались после обстрела сёл в Шебекинском округе

Напомним, что вчера было атаковано также село Нижнее берёзово-Второе в Шебекинском округе. Один мужчина с ожогами 80% тела и множественными осколочными ранениями попал в больницу. Известно, что в момент обстрела белгородец сажал на огороде картошку.