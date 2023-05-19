Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

Изображение материала

Два пожара начались после обстрела сёл в Шебекинском округе

19 мая 2023, 05:07
Фото: 1MI
Пострадавших нет, однако есть повреждения, отметил Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

Вчера, 18 мая, ВСУ атаковали сразу несколько сёл в Шебекинском округе: Маломихайловка, Нижнее Берёзово-Второе и Новая Таволжанка. В некоторых из них после обстрелов начались пожары.

Ранее было известно о повреждениях в селе Новая Таволжанка, однако утром 19 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о том, где ещё возник пожар, и какие повреждения были зафиксированы.

Вчера было два пожара в результате обстрела в Шебекинском округе: в Маломихайловке и в Новой Таволжанке. Они оперативно сотрудниками МЧС потушены. Пострадали два дома, один автомобиль. Постараемся максимально быстро приступить к восстановлению.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что вчера было атаковано также село Нижнее берёзово-Второе в Шебекинском округе. Один мужчина с ожогами 80% тела и множественными осколочными ранениями попал в больницу. Известно, что в момент обстрела белгородец сажал на огороде картошку.

Также погибли двое людей: жена раненого мужчины и их родственник. Они в момент обстрела находились в приусадебной территории.

В селе под Шебекино после обстрела начался пожар
Узнать подробнее
Читайте также:
Ожоги и ранения: в каком состоянии находится пострадавший при обстреле белгородецДвое белгородцев погибли в огороде во время обстрелаПострадавший при обстреле Шебекинского округа мужчина находится в реанимации
#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Пожар#Пожар после обстрела#Происшествия#Повреждения#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Пострадавший при обстреле Шебекинского округа мужчина находится в реанимации
Сегодня, 04:34
Гендиректор «ТЛТ-Белогорье» стал членом Общественной палаты Белгородской области
Сегодня, 08:51
«История и истории»: Белгород готовится к ежегодной акции «Ночь музеев»
Сегодня, 06:05
Белгородец едва не лишился УДО из-за неоплаченной работы по рытью окопов
Сегодня, 06:56
Что нашли археологи на месте древних захоронений в Белгороде
Сегодня, 07:32