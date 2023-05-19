Для пострадавших от обстрела белгородцев построили новый дом на том же месте

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
Для семьи из приграничного хутора Масычево в Грайворонском горокруге построили новых дом. Белгородцы лишились жилья после обстрела населённого пункта в октябре 2022 года. Они решили, что хотели бы получить дом на этом же участке.
Семью посетил губернатор Вячеслав Гладков. Он рассказал, что дом был разрушен полностью. К новому уже подвели инженерные коммуникации. Завершаются работы по внутренней отделке. Глава региона дал поручение местной администрации поменять старый покосившийся забор на участке.
Решение о строительстве нового дома было принято сразу же после разрушения старого. Вне зависимости о того, находится ли населённый пункт в зоне ЧС или нет, утраченное жильё мы заменяем новым.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Качеством строительства семья оказалась довольна. Как отметил Гладков, в целом восстановительные работы в городском округе идут оперативно.
Судя по всему, семья лишилась жилья после обстрела хутора 10 октября 2022 года. Тогда никто не пострадал, но полностью были разрушены два дома, ещё 13 получили повреждения осколками.