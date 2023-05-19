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Что нашли археологи на месте древних захоронений в Белгороде

19 мая 2023, 07:32
Фото: «Управление гос охраны ОКН Белгородской области» ВК

Археологи завершили раскопки на месте древнего захоронения в Белгороде

Раскопки выявленного объекта культурного наследия «Белгород-1, грунтовый могильник» завершились. Эксперты исследовали 20 захоронений, сообщили в управлении государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области.

Археологам удалось изучить захоронения эпохи бронзы в Белгороде. В областном центре завершились раскопки выявленного объекта культурного наследия «Белгород-1, грунтовый могильник». Всего эксперты изучили 20 захоронений.

Раскопки вело ООО «Белгородская археологическая экспертиза». На месте в качестве погребального инвентаря нашли глиняные горшки. В одной могиле обнаружили медные серьги, а в другой — проволочные медные браслеты.

Специалисты пришли к выводу, что погребальный инвентарь позволяет отнести большинство захороненных ко II тыс. до н. э. Это срубная культура эпохи бронзы. Ещё одно захоронение может быть датировано и более ранним временем — средним бронзовым веком.

Ранее сообщалось, что четыре погребения бронзового века нашли археологи при раскопках в Белгороде. Грунтовый могильник попал в зону строительства микрорайона Жемчужина.

Фото: «Управление гос охраны ОКН Белгородской области» ВК
Медные серьги и глиняные горшки нашли на месте древнего захоронения в Белгороде
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Белгород#Белгородская область#Город#Объект культурного наследия#Могильник#Эпоха бронзы#Археологи
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