Что нашли археологи на месте древних захоронений в Белгороде

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:34
Updated Сегодня, 07:34
Археологам удалось изучить захоронения эпохи бронзы в Белгороде. В областном центре завершились раскопки выявленного объекта культурного наследия «Белгород-1, грунтовый могильник». Всего эксперты изучили 20 захоронений.
Раскопки вело ООО «Белгородская археологическая экспертиза». На месте в качестве погребального инвентаря нашли глиняные горшки. В одной могиле обнаружили медные серьги, а в другой — проволочные медные браслеты.
Специалисты пришли к выводу, что погребальный инвентарь позволяет отнести большинство захороненных ко II тыс. до н. э. Это срубная культура эпохи бронзы. Ещё одно захоронение может быть датировано и более ранним временем — средним бронзовым веком.
Ранее сообщалось, что четыре погребения бронзового века нашли археологи при раскопках в Белгороде. Грунтовый могильник попал в зону строительства микрорайона Жемчужина.