Будут ли курсировать автобусы мимо музея-диорамы в Белгороде?

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
По данным чиновника, пока запускать автобусы мимо музея-диорамы в Белгороде власти не планируют. Евтушенко добавил, что там рекреационная зона.
К тому же, остановки общественного транспорт есть на проспекте Славы и в районе рынка «Салют», там и «можно воспользоваться услугами автобусных перевозок».
Напомним, министр также рассказал и о реконструкции привокзальной площади. В настоящее время разрабатывается концепция. Как только она будет согласована, дальше будут приниматься решения о сроках реализации данного проекта.