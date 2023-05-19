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Будут ли курсировать автобусы мимо музея-диорамы в Белгороде?

19 мая 2023, 14:19
Фото: 1MI

Министр сообщил о возможности курсирования автобусов мимо музея-диорамы в Белгороде

С вопросом о запуске автобусов мимо музея-диорамы в Белгороде обратились во время прямой линии. На него ответил министр автомобильных дорог и транспорта Сергей Евтушенко.

По данным чиновника, пока запускать автобусы мимо музея-диорамы в Белгороде власти не планируют. Евтушенко добавил, что там рекреационная зона.

К тому же, остановки общественного транспорт есть на проспекте Славы и в районе рынка «Салют», там и «можно воспользоваться услугами автобусных перевозок».

Напомним, министр также рассказал и о реконструкции привокзальной площади. В настоящее время разрабатывается концепция. Как только она будет согласована, дальше будут приниматься решения о сроках реализации данного проекта.

 

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#Автобус#Музей-диорама#Рекреационная зона#Маршрут#Город#Новости Белгорода#Белгород#Сергей евтушенко#Кристина Семенчук
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