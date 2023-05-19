Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:57

Published Сегодня, 06:57

Modified Сегодня, 06:59

Updated Сегодня, 06:59

Изображение материала

Будут ли экзамены? Милёхин рассказал о проверке знаний школьников младших классов

19 мая 2023, 06:57
Фото: 1MI

Белгородский министр ответил на вопрос об экзаменах для второклассников

С вопросом об экзаменах для учеников младших классов обратились к министру образования Белгородской области Андрею Милёхину. Он пояснил, что сдавать выпускные экзамены дети не будут. Но проверка знаний по итогам года состоится.

В ходе прямого эфира к чиновнику обратилась белгородка Надежда. Она спросила о необходимости сдавать выпускные экзамены в младших классах.

Ребёнок во втором классе и после 25 мая ещё два экзамена онлайн. Отмените, пожалуйста.
Надежда

Милёхин отметил, что согласно положению, в этом году форма проведения промежуточной аттестации будет в виде аттестационных испытаний. К примеру, во втором классе по русскому языку (диктант) и математике (комбинированная контрольная работа).

Министерство рекомендовало в качестве промежуточной аттестации провести итоговую контрольную работу, без дополнительных испытаний. Руководствам школ указано на необходимость выполнять рекомендации министерства и на проведение разъяснительной работы с родителями. Это не выпускные экзамены. Это аттестационные испытания.
Андрей Милёхин
Покинувшим Белгородскую область школьникам всё равно вручат аттестаты
Узнать подробнее
Читайте также:
Покинувшим Белгородскую область школьникам всё равно вручат аттестатыПермские школьники при поддержке ПЦБК представили проект на всероссийском конкурсеОбстрелы, Новая жизнь и аттестаты для белгородских школьников: итоги дня
#Кристина Семенчук#Школьники#Экзамены#Младшие классы#Министр образования#Общество#Белгородская область#Андрей Милёхин
Подпишитесь
Пострадавший при обстреле Шебекинского округа мужчина находится в реанимации
Сегодня, 04:34
Гендиректор «ТЛТ-Белогорье» стал членом Общественной палаты Белгородской области
Сегодня, 08:51
«История и истории»: Белгород готовится к ежегодной акции «Ночь музеев»
Сегодня, 06:05
Белгородец едва не лишился УДО из-за неоплаченной работы по рытью окопов
Сегодня, 06:56
Два пожара начались после обстрела сёл в Шебекинском округе
Сегодня, 05:07
Что нашли археологи на месте древних захоронений в Белгороде
Сегодня, 07:32