Будут ли экзамены? Милёхин рассказал о проверке знаний школьников младших классов

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
В ходе прямого эфира к чиновнику обратилась белгородка Надежда. Она спросила о необходимости сдавать выпускные экзамены в младших классах.
Ребёнок во втором классе и после 25 мая ещё два экзамена онлайн. Отмените, пожалуйста.
Надежда
Милёхин отметил, что согласно положению, в этом году форма проведения промежуточной аттестации будет в виде аттестационных испытаний. К примеру, во втором классе по русскому языку (диктант) и математике (комбинированная контрольная работа).
Министерство рекомендовало в качестве промежуточной аттестации провести итоговую контрольную работу, без дополнительных испытаний. Руководствам школ указано на необходимость выполнять рекомендации министерства и на проведение разъяснительной работы с родителями. Это не выпускные экзамены. Это аттестационные испытания.
Андрей Милёхин