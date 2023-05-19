Будут ли экзамены? Милёхин рассказал о проверке знаний школьников младших классов

Белгородский министр ответил на вопрос об экзаменах для второклассников

С вопросом об экзаменах для учеников младших классов обратились к министру образования Белгородской области Андрею Милёхину. Он пояснил, что сдавать выпускные экзамены дети не будут. Но проверка знаний по итогам года состоится.