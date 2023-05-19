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Борис Колчин покидает пост главного тренера «Белогорья»

19 мая 2023, 14:27
Фото: пресс-служба ВК "Белогорье"
Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем. Колчин переходит на другую должность в системе клуба, сообщили в пресс-службе ВК «Белогорье».

Борис Колчин покидает тренерский состав и переходит на другую должность в системе волейбольного клуба «Белогорье».

Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем. Борис Колчин возглавил тренерский штаб команды два года назад. За это время «львы» достигли шестого места в чемпионате России, а в нынешнем сезоне вошли в пятёрку сильнейших команд страны.

Ранее сообщалось, что состав «Белогорья» покидают трое спортсменов: центральный блокирующий Игорь Филиппов, связующий Игорь Колодинский и доигровщик Илья Сподобец.

Доигровщик «Белогорья» Илья Сподобец покидает клуб
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