Борис Колчин покидает пост главного тренера «Белогорья»

Posted Сегодня, 14:27
Published Сегодня, 14:27
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
Борис Колчин покидает тренерский состав и переходит на другую должность в системе волейбольного клуба «Белогорье».
Причиной такого решения стали проблемы со здоровьем. Борис Колчин возглавил тренерский штаб команды два года назад. За это время «львы» достигли шестого места в чемпионате России, а в нынешнем сезоне вошли в пятёрку сильнейших команд страны.
Ранее сообщалось, что состав «Белогорья» покидают трое спортсменов: центральный блокирующий Игорь Филиппов, связующий Игорь Колодинский и доигровщик Илья Сподобец.