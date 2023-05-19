Беременным из Шебекинского округа предлагают рожать в Белгороде

Posted Сегодня, 20:21
Published Сегодня, 20:21
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Updated Сегодня, 20:23
В ходе вечернего прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась одна из жительниц Шебекинского городского округа. Женщина отметила, что муниципалитет подвергается обстрелам практически ежедневно, однако беременные девушки рожают в шебекинском роддоме. «Страшно за детей», добавила белгородка.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему некоторые женщины рожают в Шебекино.
Открывали работу роддома по просьбе жителей. Согласен, что ситуация достаточно напряжённая, поэтому желающим готовы предоставить место для рождения детей в другом городе. Например, в Белгороде. Но очень многие просто не хотят покидать родной город.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области