Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:21

Published Сегодня, 20:21

Modified Сегодня, 20:23

Updated Сегодня, 20:23

Изображение материала

Беременным из Шебекинского округа предлагают рожать в Белгороде

19 мая 2023, 20:21
Фото: 1MI
Если белгородки боятся рожать в регулярно обстреливаемом Шебекинском округе, их могут отвезти в другие населённые пункты, в том числе в Белгород. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
СВО

В ходе вечернего прямого эфира к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась одна из жительниц Шебекинского городского округа. Женщина отметила, что муниципалитет подвергается обстрелам практически ежедневно, однако беременные девушки рожают в шебекинском роддоме. «Страшно за детей», добавила белгородка.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объяснил, почему некоторые женщины рожают в Шебекино.

Открывали работу роддома по просьбе жителей. Согласен, что ситуация достаточно напряжённая, поэтому желающим готовы предоставить место для рождения детей в другом городе. Например, в Белгороде. Но очень многие просто не хотят покидать родной город.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В селе под Шебекино после обстрела начался пожар
Узнать подробнее
Читайте также:
Стали известны последствия обстрела села под ШебекиноВ Белгороде и Шебекино — убыль, в Белгородском районе — прирост: о миграции в регионеПосле недели обстрелов в Шебекино прибавилось 108 повреждённых жилых помещенийГород Шебекино в Белгородской области снова попал под обстрел ВСУ
#Александра Склярова#Шебекинский роддом#Беременные#Общество#СВО#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Врезавшийся в белгородский дом квадрокоптер был без взрывчатых веществ
Сегодня, 17:15
ПВО сбила беспилотник в Белгородской области
Сегодня, 12:22
Снаряд прилетел во двор частного дома в Белгородской области — пострадал мужчина
Сегодня, 12:35
Стало известно состояние пострадавшего от мины «лепесток» белгородца
Сегодня, 13:55
Фейк: сухой закон ввели из-за военного положения в Белгородской области
Сегодня, 13:26
Белгородка нашла в огороде могилу военных лет. Власти захоронение так и не перенесли
Сегодня, 15:09