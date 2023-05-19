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Белгородцы смогут уехать на дополнительных поездах к Чёрному морю

19 мая 2023, 16:02
Фото: 1MI
В РЖД назначили дополнительные поезда к побережью Чёрного моря из Белгорода и Тамбова. Курсировать они начнут уже в июне, сообщили в пресс-службе компании.

Назначены дополнительные поезда из Белгорода к Чёрному морю. Такое решение принято в связи с увеличением спроса на пассажирские перевозки к побережью в летний период.

Дополнительные поезда начнут курсировать с 30 мая по следующим маршрутам:

  • Белгород — Имеретинский Курорт, поезд №547/548 (с 30 мая по 2 сентября);
  • Тамбов — Белгород — Анапа, поезд №513/514 (с 1 июня по 31 августа);
  • Тамбов — Белгород — Новороссийск, поезд № 505/506 (со 2 июня по 31 августа);
  • Тамбов — Белгород — Новороссийск, поезд — № 505/506 (со 2 июня по 31 августа).

Ранее сообщалось, что рельсовый автобус Белгород — Воронеж будет курсировать три раза в неделю. С апреля он ездит по пятницам, субботам и воскресеньям.

Помимо этого, изменения коснулись расписания пригородных поездов. На летний период добавлено несколько рейсов.

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#Тая Некрасова#Поезда#Дополнительные поезда#Расписание#Черноморское побережье#Общество#Белгород#Тамбов#Анапа#Новороссийск#Имеретинский Курорт
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