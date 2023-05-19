Белгородцы смогут уехать на дополнительных поездах к Чёрному морю

Posted Сегодня, 16:02
Published Сегодня, 16:02
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
Назначены дополнительные поезда из Белгорода к Чёрному морю. Такое решение принято в связи с увеличением спроса на пассажирские перевозки к побережью в летний период.
Дополнительные поезда начнут курсировать с 30 мая по следующим маршрутам:
Ранее сообщалось, что рельсовый автобус Белгород — Воронеж будет курсировать три раза в неделю. С апреля он ездит по пятницам, субботам и воскресеньям.
Помимо этого, изменения коснулись расписания пригородных поездов. На летний период добавлено несколько рейсов.