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Белгородцы получили четвёртое предупреждение за день об обстреле

19 мая 2023, 14:20
Фото: Bel.ru
ВСУ открыли огонь по селу Терезовка в Шебекинском горокруге. Это уже как минимум четвёртый обстрел за сутки.
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Обстрел

ВСУ 19 мая как минимум четыре раза обстреляли Белгородскую область, сообщает МЧС. Белгородцы получили уведомления об опасности в Терезовке Шебекинского горокруга.

Ранее ведомство также сообщало об обстрелах Вознесеновки и Архангельского в Шебекинском горокруге, Старого Хутора в Валуйском горокруге.

Помимо этого, в Шебекинском горокруге сбили беспилотник, а в Белгороде БПЛА врезался в квартиру МКД на седьмом этаже. 

Одна атака не обошлась без пострадавших. При обстреле Старого Хутора ранения получил мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. 

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#Обстрел ВСУ#Приграничье#РСЧС#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Терезовка#Инна Рогова
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