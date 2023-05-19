Белгородцы получили четвёртое предупреждение за день об обстреле

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
ВСУ 19 мая как минимум четыре раза обстреляли Белгородскую область, сообщает МЧС. Белгородцы получили уведомления об опасности в Терезовке Шебекинского горокруга.
Ранее ведомство также сообщало об обстрелах Вознесеновки и Архангельского в Шебекинском горокруге, Старого Хутора в Валуйском горокруге.
Помимо этого, в Шебекинском горокруге сбили беспилотник, а в Белгороде БПЛА врезался в квартиру МКД на седьмом этаже.
Одна атака не обошлась без пострадавших. При обстреле Старого Хутора ранения получил мужчина, его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.