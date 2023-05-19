Белгородцам предложили собрать книги и отправить их военным

В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступило интересное предложение от местной жительницы. Женщина предложила отправить солдатам на фронт книги разных жанров или стопку журналов, обосновав это тем, что у военных интернета нет, а отвлекаться от происходящего — надо.