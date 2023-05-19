Белгородцам предложили собрать книги и отправить их военным

Posted Сегодня, 18:33
Published Сегодня, 18:33
Modified Сегодня, 18:35
Updated Сегодня, 18:35
В ходе вечернего прямого эфира «10 вопросов губернатору» Вячеславу Гладкову поступило интересное предложение от местной жительницы. Женщина предложила отправить солдатам на фронт книги разных жанров или стопку журналов, обосновав это тем, что у военных интернета нет, а отвлекаться от происходящего — надо.
Главе региона такая идея понравилась, поэтому он предложил летом отвезти собранные книги военным.
Давайте соберём книги. Кто-то возьмёт свои любимые, если не жалко, кто-то купит в магазине одну-две. Я планирую в начале июня поехать на передовую, так что с удовольствием книги передам.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области