Белгородка нашла в огороде могилу военных лет. Власти захоронение так и не перенесли

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:11
Updated Сегодня, 15:11
Белгородка просит администрацию перенести могилу времён Великой Отечественной войны со своего участка. Женщина обнаружила захоронение в 2021 году. Изначально могилу она не видела — на участке была высокая трава. Её просьбы местные власти проигнорировали.
О могиле белгородка спросила у соседа. Их участки находятся в селе Орловка Белгородского района. Мужчина рассказал, что у многих была такая ситуация. На своём участке белгородец тоже нашёл захоронение и сам перезахоронил останки.
Обращение к властям эффекта не возымело. Глава сельского поселения заявил, что для перезахоронения необходимо узнать фамилию погибшего. Сделать этого женщина не смогла — табличка проржавела. 95-летняя местная жительница рассказала женщине, что там проживала семья, у которой погиб «какой-то парень». Сам крест действительно выглядит старым.
К белгородке приходила сотрудница из жилищной комиссии и удивила женщину своим высказыванием о том, что там, возможно, «собаку похоронили». Белгородка удивляется: «Собакам не ставят такие кресты. Столько всего эти граждане пережили, они достойны нормального захоронения».