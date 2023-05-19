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Белгородка нашла в огороде могилу военных лет. Власти захоронение так и не перенесли

19 мая 2023, 15:09
Фото: «Фонарь»

Власти игнорируют просьбу белгородки о переносе захоронения военных лет с её огорода

В 2021 году белгородка обнаружила на купленном земельном участке захоронение, предположительно, 1943 года. Женщина просила администрацию перенести могилу в более подходящее место, но её проигнорировали. Подробности сообщает «Фонарь».

Белгородка просит администрацию перенести могилу времён Великой Отечественной войны со своего участка. Женщина обнаружила захоронение в 2021 году. Изначально могилу она не видела — на участке была высокая трава. Её просьбы местные власти проигнорировали.

О могиле белгородка спросила у соседа. Их участки находятся в селе Орловка Белгородского района. Мужчина рассказал, что у многих была такая ситуация. На своём участке белгородец тоже нашёл захоронение и сам перезахоронил останки.

Обращение к властям эффекта не возымело. Глава сельского поселения заявил, что для перезахоронения необходимо узнать фамилию погибшего. Сделать этого женщина не смогла — табличка проржавела. 95-летняя местная жительница рассказала женщине, что там проживала семья, у которой погиб «какой-то парень». Сам крест действительно выглядит старым.

К белгородке приходила сотрудница из жилищной комиссии и удивила женщину своим высказыванием о том, что там, возможно, «собаку похоронили». Белгородка удивляется: «Собакам не ставят такие кресты. Столько всего эти граждане пережили, они достойны нормального захоронения».

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Общество#Захоронение#Могила#Великая отечественная#Огород
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