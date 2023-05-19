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Белгородец выплатил поставщику газа 424 тыс. руб. за вмешательство в работу счётчика

19 мая 2023, 12:19
Фото: 1MI
В апреле текущего года при проверке системы газоснабжения в домовладении жителя Чернянского района сотрудники «Газпром межрегионгаз Белгород» обнаружили признаки несанкционированного вмешательства в работу газового счетчика — нарушение пломбы счетного механизма.

По факту выявленных нарушений выполнены начисления за потребленный газ, исходя из нормативов потребления, в соответствии с действующим законодательством. Сумма доначислений составила почти 424 тыс. рублей. Абонент в добровольном порядке погасил образовавшуюся задолженность.

«Мы проводим детальный анализ газопотребления каждого абонента, и понимаем, в каких домовладениях необходимо проверить счетчики газа на предмет вмешательства. Сумма возмещения в таких случаях определяется исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Таким образом, нарушитель вынужден оплатить счет, значительно превышающий стоимость реально потреблённого газа», — отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.

#Кристина Семенчук#Газпром#Счётчик#Газ#Долг#Общество#Белгородская область
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