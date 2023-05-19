Белгородец выплатил поставщику газа 424 тыс. руб. за вмешательство в работу счётчика

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
По факту выявленных нарушений выполнены начисления за потребленный газ, исходя из нормативов потребления, в соответствии с действующим законодательством. Сумма доначислений составила почти 424 тыс. рублей. Абонент в добровольном порядке погасил образовавшуюся задолженность.
«Мы проводим детальный анализ газопотребления каждого абонента, и понимаем, в каких домовладениях необходимо проверить счетчики газа на предмет вмешательства. Сумма возмещения в таких случаях определяется исходя из максимально возможного потребления подключенного оборудования в круглосуточном режиме с момента последней проверки. Таким образом, нарушитель вынужден оплатить счет, значительно превышающий стоимость реально потреблённого газа», — отметил исполняющий обязанности генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» Константин Выродов.