Белгородец выплатил поставщику газа 424 тыс. руб. за вмешательство в работу счётчика

По факту выявленных нарушений выполнены начисления за потребленный газ, исходя из нормативов потребления, в соответствии с действующим законодательством. Сумма доначислений составила почти 424 тыс. рублей. Абонент в добровольном порядке погасил образовавшуюся задолженность.