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Белгородец ограбил и ударил знакомого из-за отказа дать денег на похороны

19 мая 2023, 13:09
Фото: 1MI
Мужчина забрал телефон со стола и предложил его выкупить, а затем ударил кулаком в лицо владельца и ушёл. Подробности сообщили в региональном УМВД.

Жителя Белгородского района подозревают в грабеже с применением насилия. Мужчина отобрал телефон у хозяина и ударил его из-за отказа дать денег на похороны.

В полицию обратился 41-летний житель села Никольское. Мужчина сообщил, что его ограбили — забрали мобильный телефон. Вскоре подозреваемого задержали.

Последний в день происшествия пришёл на застолье к знакомым. Им он сообщил о смерти своего друга и потребовал, чтобы присутствующие материально поддержали семью покойного и дали им по 1 тыс. рублей.

Мужчине отказали, тогда он схватил телефон и предложил участникам застолья его выкупить. Владелец гаджета возмутился, а злоумышленник дважды ударил его кулаком в лицо и ушёл.

Похищенный телефон изъяли правоохранители. По данному факту возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет колонии.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгородский район#Уголовное дело#Происшествия#Грабёж#Телефон#Полиция#Похороны
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