Белгородец ограбил и ударил знакомого из-за отказа дать денег на похороны

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Жителя Белгородского района подозревают в грабеже с применением насилия. Мужчина отобрал телефон у хозяина и ударил его из-за отказа дать денег на похороны.
В полицию обратился 41-летний житель села Никольское. Мужчина сообщил, что его ограбили — забрали мобильный телефон. Вскоре подозреваемого задержали.
Последний в день происшествия пришёл на застолье к знакомым. Им он сообщил о смерти своего друга и потребовал, чтобы присутствующие материально поддержали семью покойного и дали им по 1 тыс. рублей.
Мужчине отказали, тогда он схватил телефон и предложил участникам застолья его выкупить. Владелец гаджета возмутился, а злоумышленник дважды ударил его кулаком в лицо и ушёл.
Похищенный телефон изъяли правоохранители. По данному факту возбудили уголовное дело. Фигуранту грозит до семи лет колонии.