Белгородец купил пистолет Макарова и патроны у неизвестного лица

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Житель Валуйского горокруга незаконно приобрёл огнестрельное оружие с рук. У мужчины дома нашли пистолет Макарова и 24 патрона к нему.
Как показала экспертиза, оружие — рабочее. Его белгородец купил у неизвестного лица.
Против жителя региона возбудили дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. По факту того, что оружие он купил с рук, возбудили ещё одно уголовное дело. Продавца пока ищут. Фигурантам грозит до восьми лет колонии.
Ранее сообщалось, что против другого жителя области возбудили уголовное дело за хранение пистолета-пулемёта Шпагина в гараже. Оружие он откопал в месте, где в годы Великой Отечественной войны проходили бои.