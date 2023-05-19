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Белгородец купил пистолет Макарова и патроны у неизвестного лица

19 мая 2023, 09:34
Фото: 1MI
У жителя Валуйского горокруга дома обнаружили пистолет Макарова и 24 патрона к нему. Личность продавца пока не установили, пишет Go31 со ссылкой на данные белгородского УФСБ.

Житель Валуйского горокруга незаконно приобрёл огнестрельное оружие с рук. У мужчины дома нашли пистолет Макарова и 24 патрона к нему.

Как показала экспертиза, оружие — рабочее. Его белгородец купил у неизвестного лица.

Против жителя региона возбудили дело о незаконном приобретении и хранении оружия и боеприпасов. По факту того, что оружие он купил с рук, возбудили ещё одно уголовное дело. Продавца пока ищут. Фигурантам грозит до восьми лет колонии.

Ранее сообщалось, что против другого жителя области возбудили уголовное дело за хранение пистолета-пулемёта Шпагина в гараже. Оружие он откопал в месте, где в годы Великой Отечественной войны проходили бои.

Белгородец попал под уголовное дело за хранение ППШ у себя в гараже
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйский горокруг#Уголовное дело#Происшествия#Пистолет#Оружие#Патроны#ФСБ
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