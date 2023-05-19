Белгородец едва не лишился УДО из-за неоплаченной работы по рытью окопов

Жителя региона изначально приговорили к шести годам колонии. Он вышел раньше, не отсидев ещё один год и семь месяцев. Однако впоследствии мужчину признали виновным в административном правонарушении за мелкое хулиганство. Его оштрафовали на 550 рублей. За два месяца до окончания неотбытого срока в феврале 2023 года начальник одного из подразделений УФСИН обратился в суд с представлением об отмене УДО для белгородца. Его удовлетворили, мужчину отправили обратно в колонию.