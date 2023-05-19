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Белгородец едва не лишился УДО из-за неоплаченной работы по рытью окопов

19 мая 2023, 06:56
Фото: 1MI
Житель региона едва не лишился условно-досрочного освобождения из-за того, что ему и другим рабочим не выплатили зарплату. Начальник во время конфликта вызвал полицию, и белгородца оштрафовали. Подробности дела сообщает Белгородский областной суд.
Сюжет
Суд

Белгородца вынудили нарушить порядок условно-досрочного освобождения, и он едва не лишился этого права. Причиной стала невыплаченная зарплата на работе по устройству оборонительных сооружений в Валуйском горокруге.

Жителя региона изначально приговорили к шести годам колонии. Он вышел раньше, не отсидев ещё один год и семь месяцев. Однако впоследствии мужчину признали виновным в административном правонарушении за мелкое хулиганство. Его оштрафовали на 550 рублей. За два месяца до окончания неотбытого срока в феврале 2023 года начальник одного из подразделений УФСИН обратился в суд с представлением об отмене УДО для белгородца. Его удовлетворили, мужчину отправили обратно в колонию.

Белгородец подал апелляционную жалобу. Её удовлетворил областной суд.

Как оказалось, мужчина во время отпуска подрабатывал на рытье окопов, но ему, как и другим рабочим, не заплатили. Во время конфликта начальник вызвал полицию. Штраф за мелкое хулиганство житель региона уплатил.

Суд решил, что мужчину нужно освободить, поскольку правонарушение, по сути, было вызвано действиями других лиц. Также были учтены поведение мужчины во время УДО, его трудоустройство и положительная характеристика от президента БРСОО «Федерация карате».

Апелляционную жалобу в итоге удовлетворили. Осуждённого освободили из-под стражи.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Валуйки#Суд#Общество#УДО#Штраф#Апелляция#Освобождение#Окопы#Оборонительные сооружения
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