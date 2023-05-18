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Published Сегодня, 16:18

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

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Жители Белгорода увидели над городом непраздничный «салют»: фото

18 мая 2023, 16:18
Фото: Bel.ru
В регионе было громко. После этого белгородцы увидели в небе необычную картину, напоминающую фейерверк.

Вечером 18 мая жители Белгорода и района увидели в небе необычные следы после взрыва. Предварительно, белгородцы запечатлели работу наших военных — ВС РФ.

Подробностей о происшествии пока не поступало. Данных о последствиях на земле также нет, в том числе и неофициальных.

Это уже не первый раз за день, когда жителей областного центра пугают громкие звуки. Всё началось в полночь, также слышали работу ВС РФ белгородцы и в обед.

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#Кристина Семенчук#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#В Белгороде громко#ВС РФ
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