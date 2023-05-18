Жители Белгорода увидели над городом непраздничный «салют»: фото

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
Вечером 18 мая жители Белгорода и района увидели в небе необычные следы после взрыва. Предварительно, белгородцы запечатлели работу наших военных — ВС РФ.
Подробностей о происшествии пока не поступало. Данных о последствиях на земле также нет, в том числе и неофициальных.
Это уже не первый раз за день, когда жителей областного центра пугают громкие звуки. Всё началось в полночь, также слышали работу ВС РФ белгородцы и в обед.