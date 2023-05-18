За год чистая прибыль компании «Белгороддорстрой» сократилась на 289 млн рублей

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгороддорстрой» зарегистрирована в Белгороде с 2005 года. Фирма занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и бенефициар — Мадат Дарчинян. Ему же принадлежит 63,25% доли в УК. Ещё 36,75% числится за Рубеном Дарчиняном.