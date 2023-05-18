За год чистая прибыль компании «Белгороддорстрой» сократилась на 289 млн рублей

Posted Сегодня, 11:39
Published Сегодня, 11:39
Modified Сегодня, 15:59
Updated Сегодня, 15:59
По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгороддорстрой» зарегистрирована в Белгороде с 2005 года. Фирма занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и бенефициар — Мадат Дарчинян. Ему же принадлежит 63,25% доли в УК. Ещё 36,75% числится за Рубеном Дарчиняном.
По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 182 млн рублей. За 2021 год сумма превышала 471 млн рублей. Что касается выручки от продажи, она выросла — с 3,9 млрд рублей (2021 год) до 4,2 млрд рублей (2022 год).
В 2022 году предприятие заключило 188 госконтрактов на общую сумму 5,8 млрд рублей. Из них завершили 142. Основные заказчики — упрдортранс Белгородской области, УКС администрации Белгорода и отдел капстроительства администрации Красногвардейского района.
В текущем году компания подписала 41 договор на 1,5 млрд рублей. Из них завершено 22.