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За год чистая прибыль компании «Белгороддорстрой» сократилась на 289 млн рублей

18 мая 2023, 11:39
Фото: 1MI
При этом выручка от продажи выросла. В прошлом году компания «Белгороддорстрой» заключила 188 контрактов на 5,8 млрд рублей, а в текущем — 41. Общая сумма — 1,5 млрд рублей.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», компания «Белгороддорстрой» зарегистрирована в Белгороде с 2005 года. Фирма занимается строительством автомобильных дорог и автомагистралей. Руководитель и бенефициар — Мадат Дарчинян. Ему же принадлежит 63,25% доли в УК. Ещё 36,75% числится за Рубеном Дарчиняном.

По итогам 2022 года чистая прибыль компании составила 182 млн рублей. За 2021 год сумма превышала 471 млн рублей. Что касается выручки от продажи, она выросла — с 3,9 млрд рублей (2021 год) до 4,2 млрд рублей (2022 год).

В 2022 году предприятие заключило 188 госконтрактов на общую сумму 5,8 млрд рублей. Из них завершили 142. Основные заказчики — упрдортранс Белгородской области, УКС администрации Белгорода и отдел капстроительства администрации Красногвардейского района.

В текущем году компания подписала 41 договор на 1,5 млрд рублей. Из них завершено 22.

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#Кристина Семенчук#Прибыль#Убыток#Белгороддорстрой#Финансы#Экономика#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгородский бизнес#Белгород#Мадат Дарчинян
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