Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:33

Published Сегодня, 07:33

Modified Сегодня, 07:37

Updated Сегодня, 07:37

Изображение материала

Взрыв в ФОКе в курском приграничье: известно о двоих пострадавших

18 мая 2023, 07:33
Фото: страница Романа Старовойта в соцсети

ВСУ сбросили взрывное устройство на ФОК в Курской области

Происшествие случилось в посёлке Глушково. Двое мирных жителей пострадали, у них осколочные ранения средней тяжести. Фото с места происшествия опубликовал губернатор соседнего региона Роман Старовойт.
Сюжет
Обстрел

В Курской области ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс. Происшествие случилось в посёлке Глушково.

Пострадали два человека. У них осколочные ранения средней степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.

В здании ФОКа выбиты окна, повреждения получил фасад. Последствия можно увидеть на фотографиях, которыми поделился курский губернатор Роман Старовойт.

В Белгородской области накануне тоже произошло ЧП: в селе Черемошное мужчине оторвало стопу. Во время покоса травы он наступил на мину «лепесток».

Фото: страница Романа Старовойта в соцсети
Белгородец лишился стопы из-за мины «лепесток»
Узнать подробнее
Читайте также:
Решения по оказанию помощи белгородским фермерам, пострадавшим при обстрелах, ещё нетИнформация об обстреле Белгородской области фосфорными бомбами может быть правдойОбстрел Белгородской области из танка оказался фейком
#Инна Рогова#Обстрел ВСУ#Приграничье#ФОК#Взрывное устройство#Раненые#Происшествия#Спецоперация#Обстрел#СВО#Курская область#Глушково#Роман Старовойт
Подпишитесь
Чиновник из белгородского правительства решил уйти добровольцем на СВО
Сегодня, 09:31
Добровольца осудили за массовую поставку в Белгородскую область оружия из зоны СВО
Сегодня, 08:58
Прибыль белгородской гостиницы «Патриот» выросла в сотни раз из-за потока беженцев
Сегодня, 07:16
SHOT: в Белгородской области пограничники отбили атаку диверсантов ВСУ
Сегодня, 10:11
Экс-глава белгородского минэкономразвития Хромов нашёл работу в Санкт-Петербурге
Сегодня, 11:10
Артём Медведев покинул пост начальника управления ветеринарии Белгородской области
Сегодня, 06:41