Взрыв в ФОКе в курском приграничье: известно о двоих пострадавших

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
В Курской области ВСУ сбросили взрывное устройство на физкультурно-оздоровительный комплекс. Происшествие случилось в посёлке Глушково.
Пострадали два человека. У них осколочные ранения средней степени тяжести. Пострадавших госпитализировали.
В здании ФОКа выбиты окна, повреждения получил фасад. Последствия можно увидеть на фотографиях, которыми поделился курский губернатор Роман Старовойт.
В Белгородской области накануне тоже произошло ЧП: в селе Черемошное мужчине оторвало стопу. Во время покоса травы он наступил на мину «лепесток».