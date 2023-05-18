Вячеслав Гладков прокомментировал фейк про диверсантов в Белгородской области

Posted Сегодня, 17:22
Published Сегодня, 17:22
Modified Сегодня, 17:24
Updated Сегодня, 17:24
18 мая среди белгородцев начали распространять новый фейк. Касался он прорыва украинской ДРГ на территорию области и введением в связи с этим происшествием плана «Перехват».
Больше всех испугались жители приграничных районов, ведь такой ход событий их бы коснулся в первую очередь. На них внимание и было направлено — белгородцы получали сообщения якобы от МЧС. Позднее настоящие сотрудники МЧС всё опровергли.
Тем не менее, информация не соответствует действительности. В очередной раз это подтвердил и губернатор Вячеслав Гладков:
«Информация не подтверждается ни погранслужбой, ни федеральной службой безопасности, ни Министерством Обороны, ни сотрудниками приграничных муниципальных администраций».