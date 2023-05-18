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Вячеслав Гладков прокомментировал фейк про диверсантов в Белгородской области

18 мая 2023, 17:22
Фото: Bel.ru
Губернатор во время прямого эфира сообщил, что прорыв украинской ДРГ не подтвердился ни одной из оперативных служб. Это новый фейк, направленный на то, чтобы создать панику.
Сюжет
Фейк

18 мая среди белгородцев начали распространять новый фейк. Касался он прорыва украинской ДРГ на территорию области и введением в связи с этим происшествием плана «Перехват».

Больше всех испугались жители приграничных районов, ведь такой ход событий их бы коснулся в первую очередь. На них внимание и было направлено — белгородцы получали сообщения якобы от МЧС. Позднее настоящие сотрудники МЧС всё опровергли.

Тем не менее, информация не соответствует действительности. В очередной раз это подтвердил и губернатор Вячеслав Гладков:

«Информация не подтверждается ни погранслужбой, ни федеральной службой безопасности, ни Министерством Обороны, ни сотрудниками приграничных муниципальных администраций».
Фейк: план «Перехват» ввели в Белгородской области из-за прорыва диверсантов
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#Кристина Семенчук#Приграничье#Фейк#Фейковые новости#Спецоперация#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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