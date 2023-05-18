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В селе под Шебекино после обстрела начался пожар

18 мая 2023, 20:03
Фото: соцсети главы Шебекинского округа Владимир Жданова
Вечером 18 мая ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском округе. По информации губернатора Белгородской области, никто не пострадал.
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Обстрел

Вечером 18 мая в Шебекинском округе под огонь ВСУ одно за другим попали три села: Маломихайловка, Нижнее Берёзово-Второе и Новая Таволжанка. Все обстрелы оказались с последствиями.

В Новой Таволжанке после прилётов начался пожар в лесополосе — загорелась подстилка. В настоящее время огнеборцы тушат возгорание. Обошлось без пострадавших.

Сред повреждений пока обнаружили один автомобиль, также на территории частных домовладений нашли остатки снарядов. Завтра, 19 мая, подомовой обход продолжится. Для этого нужен дневной свет.

Напомним, в селе Нижнее Берёзово-Второе этим вечером погибли двое мирных жителей — мужчина и женщина. Ещё один мужчина, супруг погибшей, находится в очень тяжёлом состоянии в больнице.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Обстрел#Шебекинский горокруг#Новая таволжанка#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Последствия
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