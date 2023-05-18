В малых белгородских сёлах установят 96 новых вышек сотовой связи

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
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Updated Сегодня, 06:32
В Белгородской области в текущем году должны установить 96 базовых станций. Они появятся в тех сёлах, где проживает от 100 до 500 человек. С начала года в регионе уже установили 11 вышек сотовой связи.
Новые базовые станции появились, например, в Александровке Ракитянского района и в Сухосолотино Ивнянского района. В этих сёлах проживает около 700 человек.
В правительстве отметили, что по региональной программе реализации нацпроекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в небольших населённых пунктах с численностью от 100 до 500 человек планируется построить 47 вышек. Места для большей части из них определили по итогам голосования на «Госуслугах». Ещё 49 планируют построить совместно с операторами связи.
Ранее сообщалось о перебоях со связью в приграничье. О проблемах сообщали жители Мокрой Орловки и ближайших сёл Грайворонского горокруга. Оказалось, что сотрудники оператора отказывались выезжать в приграничье для ремонта телевышки. Однако проблему в итоге удалось решить.