Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:30

Published Сегодня, 06:30

Modified Сегодня, 06:32

Updated Сегодня, 06:32

Изображение материала

В малых белгородских сёлах установят 96 новых вышек сотовой связи

18 мая 2023, 06:30
Фото: 1MI
План рассчитан на текущий год. Вышки сотовой связи появятся в сёлах с населением от 100 до 500 человек. Так, две вышки уже установили в населённых пунктах Ракитянского и Ивнянского районов, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Белгородской области в текущем году должны установить 96 базовых станций. Они появятся в тех сёлах, где проживает от 100 до 500 человек. С начала года в регионе уже установили 11 вышек сотовой связи.

Новые базовые станции появились, например, в Александровке Ракитянского района и в Сухосолотино Ивнянского района. В этих сёлах проживает около 700 человек.

В правительстве отметили, что по региональной программе реализации нацпроекта «Устранение цифрового неравенства 2.0» в небольших населённых пунктах с численностью от 100 до 500 человек планируется построить 47 вышек. Места для большей части из них определили по итогам голосования на «Госуслугах». Ещё 49 планируют построить совместно с операторами связи.

Ранее сообщалось о перебоях со связью в приграничье. О проблемах сообщали жители Мокрой Орловки и ближайших сёл Грайворонского горокруга. Оказалось, что сотрудники оператора отказывались выезжать в приграничье для ремонта телевышки. Однако проблему в итоге удалось решить.

Мобильный оператор отказался ехать в белгородское приграничье для ремонта вышки
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области планируют построить ещё 87 станций связиВышку сотовой связи в обстреливаемом Муроме пообещали отремонтировать за деньДрон-камикадзе со стороны Украины уронил вышку в приграничном белгородском селе
#Инна Рогова#Вышка#Базовые станции#Сёла#Общество#Касается каждого#Белгородская область#Ракитянский район#Ивнянский район#Вячеслав Гладков
Подпишитесь
Чиновник из белгородского правительства решил уйти добровольцем на СВО
Сегодня, 09:31
Добровольца осудили за массовую поставку в Белгородскую область оружия из зоны СВО
Сегодня, 08:58
Прибыль белгородской гостиницы «Патриот» выросла в сотни раз из-за потока беженцев
Сегодня, 07:16
SHOT: в Белгородской области пограничники отбили атаку диверсантов ВСУ
Сегодня, 10:11
Экс-глава белгородского минэкономразвития Хромов нашёл работу в Санкт-Петербурге
Сегодня, 11:10
Артём Медведев покинул пост начальника управления ветеринарии Белгородской области
Сегодня, 06:41