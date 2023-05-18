В Белгородской области определили учителя года

Преподаватель физики Михаил Ладных стал обладателем почётного звания «Учитель года». Он представит Белгородскую область в финале конкурса, который пройдёт с 20 сентября по 5 октября в Подмосковье, сообщили в региональном министерстве образования.

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