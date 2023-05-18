В Белгородской области определили учителя года

Posted Сегодня, 14:59
Published Сегодня, 14:59
Modified Сегодня, 15:01
Updated Сегодня, 15:01
Преподаватель физики образовательного комплекса «Алгоритм успеха» Михаил Ладных стал учителем года. Помимо почётного звания, он получит премию в 1 млн рублей.
Михаил Ладных представит Белгородскую область в финале конкурса на федеральном этапе. Он состоится в Московской области с 20 сентября по 5 октября.
Что касается регионального этапа, премии в 500 тыс. рублей и подарки получили финалисты:
Победителем конкурса «Педагогический дебют — 2023» в номинации «Молодые учителя» стал Глеб Кривошеев из Старооскольского горокруга.
Церемония награждения лучших педагогов Белгородской области состоялась в филармонии в Белгороде.