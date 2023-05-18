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В Белгородской области определили учителя года

18 мая 2023, 14:59
Фото: пресс-служба министерства образования Белгородской области
Преподаватель физики Михаил Ладных стал обладателем почётного звания «Учитель года». Он представит Белгородскую область в финале конкурса, который пройдёт с 20 сентября по 5 октября в Подмосковье, сообщили в региональном министерстве образования.
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Конкурс

Преподаватель физики образовательного комплекса «Алгоритм успеха» Михаил Ладных стал учителем года. Помимо почётного звания, он получит премию в 1 млн рублей.

Михаил Ладных представит Белгородскую область в финале конкурса на федеральном этапе. Он состоится в Московской области с 20 сентября по 5 октября.

Что касается регионального этапа, премии в 500 тыс. рублей и подарки получили финалисты:

  • учитель истории и обществознания «Академии знаний» им. Шевченко в Старооскольском горокруге Хорен Арутюнян;
  • учитель начальных классов гимназии № 22 в Белгороде Анна Забелина;
  • учитель математики в образовательном комплексе «Алгоритм успеха» Екатерина Назаренко;
  • учитель английского языка в Шуховском лицее Андрей Федотов.

Победителем конкурса «Педагогический дебют — 2023» в номинации «Молодые учителя» стал Глеб Кривошеев из Старооскольского горокруга.

Церемония награждения лучших педагогов Белгородской области состоялась в филармонии в Белгороде.

Педагог из Белгорода примет участие в конкурсе «Учитель года России»
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#Тая Некрасова#Учитель года#Конкурс#Премия#Образование#Белгородская область#Белгород#Старооскольский горокруг
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