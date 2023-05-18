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В Белгородской области на 17% уменьшилась смертность

18 мая 2023, 12:46
Фото: 1MI
По итогам первого квартала года в регионе скончались 5,3 тыс. человек. Это на 17,6% меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Белгородстат.

В Белгородской области в январе–марте 2023 года умерло 5348 человек. Это на 17,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Общий коэффициент смертности населения составил 14,3 умерших на 1000 человек.

В то же время за первые три месяца текущего года родилось 2462 ребёнка, что на 296 меньше в сравнении с январём-мартом 2022 года. Общий коэффициент рождаемости составил 6,6 родившихся на 1000 человек населения. Увеличение числа родившихся отмечается в Вейделевском и Ивнянском районах.

В первом квартале в Белгородской области зарегистрировали 1651 брак, что на 234, или на 16,4% больше числа браков в сравнении с январём-мартом 2022 года. При этом увеличилось число разводов. Их в начале года было 1518, что на 19, или на 1,3% больше.

Численность населения региона на 1 января 2023 года составила 1,5 млн человек. Из общего количества 989,8 тыс. человек — городское население, 524,7 тыс. человек — сельское.

 

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#Тая Некрасова#Смертность#Рождаемость#Браки#Разводы#Белгородстат#Численность населения#Общество#Белгородская область
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