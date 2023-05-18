В Белгородской области на 17% уменьшилась смертность

В первом квартале в Белгородской области зарегистрировали 1651 брак, что на 234, или на 16,4% больше числа браков в сравнении с январём-мартом 2022 года. При этом увеличилось число разводов. Их в начале года было 1518, что на 19, или на 1,3% больше.