В Белгородской области на 17% уменьшилась смертность

Posted Сегодня, 12:46
Published Сегодня, 12:46
Modified Сегодня, 12:48
Updated Сегодня, 12:48
В Белгородской области в январе–марте 2023 года умерло 5348 человек. Это на 17,6% меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Общий коэффициент смертности населения составил 14,3 умерших на 1000 человек.
В то же время за первые три месяца текущего года родилось 2462 ребёнка, что на 296 меньше в сравнении с январём-мартом 2022 года. Общий коэффициент рождаемости составил 6,6 родившихся на 1000 человек населения. Увеличение числа родившихся отмечается в Вейделевском и Ивнянском районах.
В первом квартале в Белгородской области зарегистрировали 1651 брак, что на 234, или на 16,4% больше числа браков в сравнении с январём-мартом 2022 года. При этом увеличилось число разводов. Их в начале года было 1518, что на 19, или на 1,3% больше.
Численность населения региона на 1 января 2023 года составила 1,5 млн человек. Из общего количества 989,8 тыс. человек — городское население, 524,7 тыс. человек — сельское.