Учения на случай ЧС проведут в ещё одном районе Белгородской области

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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Updated Сегодня, 07:52
Учения по линии гражданской обороны для органов власти проведут в Ракитянском районе. Они пройдут 19 мая по утверждённому графику. Мероприятие плановое, местных жителей к нему не привлекают.
Людей попросили сохранять спокойствие, а также проинформировать знакомых о запланированных учениях.
Ранее сообщалось, что аналогичную тренировку для органов власти проведут в Майском. Учения анонсировал глава Белгородского района Владимир Перцев. Гражданские в мероприятии также не участвуют.
В конце марта в Шебекино прошла отработка действий на случай чрезвычайных ситуаций. Как тогда заявил глава горокруга Владимир Жданов, это нужно, чтобы понять порядок взаимодействия и выявить недостатки. 18 апреля учения прошли в областном центре.