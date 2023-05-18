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Учения на случай ЧС проведут в ещё одном районе Белгородской области

18 мая 2023, 07:50
Фото: 1MI
19 мая в Ракитянском районе пройдут учения по линии гражданской обороны. Об этом в соцсети сообщил глава муниципалитета Анатолий Климов.

Учения по линии гражданской обороны для органов власти проведут в Ракитянском районе. Они пройдут 19 мая по утверждённому графику. Мероприятие плановое, местных жителей к нему не привлекают.

Людей попросили сохранять спокойствие, а также проинформировать знакомых о запланированных учениях.

Ранее сообщалось, что аналогичную тренировку для органов власти проведут в Майском. Учения анонсировал глава Белгородского района Владимир Перцев. Гражданские в мероприятии также не участвуют.

В конце марта в Шебекино прошла отработка действий на случай чрезвычайных ситуаций. Как тогда заявил глава горокруга Владимир Жданов, это нужно, чтобы понять порядок взаимодействия и выявить недостатки. 18 апреля учения прошли в областном центре.

Под Белгородом пройдут новые учения на случай ЧС
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Ракитянский район#Белгород#Белгородский район#Шебекино#Анатолий Климов#Владимир перцев#Владимир Жданов#Учения#Общество
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