Учения на случай ЧС проведут в ещё одном районе Белгородской области

В конце марта в Шебекино прошла отработка действий на случай чрезвычайных ситуаций. Как тогда заявил глава горокруга Владимир Жданов, это нужно, чтобы понять порядок взаимодействия и выявить недостатки. 18 апреля учения прошли в областном центре.