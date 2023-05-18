Центральный парк в Белгороде на время реконструкции полностью перекрывать не будут

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о ходе работ в Центральном парке. Градоначальник проверил готовность к началу строительных работ и обсудил со специалистами ключевые вопросы.
В первую очередь строители займутся ремонтом и переносом инженерных коммуникаций. Полностью парк решили не перекрывать. К работам приступят в начале июня. Ограждение обустроят по секторам, а пока на объекте собирают строительный городок.
Как отметил мэр, важно сохранить транзитный пешеходный маршрут через весь парк. Поэтому его построят практически сразу — от улицы Мичурина до Островского. Реконструкция будет длиться два года.
Детская площадка за КЦ «Октябрь» продолжит работать, как и сам культурный центр, шахматный клуб, ледовые дорожки — роллердром, скейт-парк. Об этом Демидов попросил белгородцев не переживать.