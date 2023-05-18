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Центральный парк в Белгороде на время реконструкции полностью перекрывать не будут

18 мая 2023, 11:41
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова

Реконструкцию Центрального парка в Белгороде начнут в июне

В парке организуют транзитный маршрут для удобства пешеходов. Детская площадка продолжит функционировать, как и КЦ «Октябрь», роллердром и шахматный клуб, заявил градоначальник.

Мэр Белгорода Валентин Демидов рассказал о ходе работ в Центральном парке. Градоначальник проверил готовность к началу строительных работ и обсудил со специалистами ключевые вопросы.

В первую очередь строители займутся ремонтом и переносом инженерных коммуникаций. Полностью парк решили не перекрывать. К работам приступят в начале июня. Ограждение обустроят по секторам, а пока на объекте собирают строительный городок.

Как отметил мэр, важно сохранить транзитный пешеходный маршрут через весь парк. Поэтому его построят практически сразу — от улицы Мичурина до Островского. Реконструкция будет длиться два года.

Детская площадка за КЦ «Октябрь» продолжит работать, как и сам культурный центр, шахматный клуб, ледовые дорожки — роллердром, скейт-парк. Об этом Демидов попросил белгородцев не переживать.

Фото: Telegram-канал Валентина Демидова
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#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Город#Белгород#Белгородская область#Валентин Демидов#Реконструкция#Парк ленина#Перекрытие#Роллердром#Скейт-парк
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