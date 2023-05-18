Стали известны последствия обстрела села под Шебекино

Posted Сегодня, 18:27
Published Сегодня, 18:27
Modified Сегодня, 18:40
Updated Сегодня, 18:40
18 мая со стороны Украины активно атакуют Шебекинский округ. Так, сегодня дважды под огонь ВСУ попало село Маломихайловка. Во второй раз, около пяти часов вечера, зафиксировали повреждения имущество некоторых местных жителей.
Посекло крыши, фасады и забору на территории двух частных домов. Ещё часть снарядов упала в лесополосу — есть очаги возгорания. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией последствий.
Никто во время обстрела не пострадал. Не так повезло другому селу — Нижнее Берёзово-Второе. Там погибли двое мирных жителей, ещё один мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делают всё возможное, чтобы его спасти.