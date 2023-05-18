Стали известны последствия обстрела села под Шебекино

Никто во время обстрела не пострадал. Не так повезло другому селу — Нижнее Берёзово-Второе. Там погибли двое мирных жителей, ещё один мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делают всё возможное, чтобы его спасти.