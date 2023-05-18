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Стали известны последствия обстрела села под Шебекино

18 мая 2023, 18:27
Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
В Маломихайловке пострадали территории двух частных домов. В лесополосе после прилётов начался пожар. Обошлось без жертв, сообщил губернатор Белгородской области.
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Обстрел

18 мая со стороны Украины активно атакуют Шебекинский округ. Так, сегодня дважды под огонь ВСУ попало село Маломихайловка. Во второй раз, около пяти часов вечера, зафиксировали повреждения имущество некоторых местных жителей.

Посекло крыши, фасады и забору на территории двух частных домов. Ещё часть снарядов упала в лесополосу — есть очаги возгорания. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией последствий.

Никто во время обстрела не пострадал. Не так повезло другому селу — Нижнее Берёзово-Второе. Там погибли двое мирных жителей, ещё один мужчина находится в крайне тяжёлом состоянии. Врачи делают всё возможное, чтобы его спасти.

Фото: соцсети губернатора Вячеслава Гладкова
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#Кристина Семенчук#Обстрел ВСУ#Приграничье#Разрушения#Обстрел#Спецоперация#Шебекинский горокруг#Вячеслав Гладков#Маломихайловка
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