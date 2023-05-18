Специалисты Белгородэнерго подключили к сетям 39 новых объектов связи

«Сегодняшние реалии таковы, что интернет, связь сейчас в приоритете — многие работают из дома, некоторые находятся на дистанционном обучении, каждому необходима бесперебойная связь для оперативного контакта с близкими, коллегами, учителями. Именно поэтому мы стараемся подключать подобную инфраструктуру без промедления, чтобы люди даже в самых отдаленных населенных пунктах области как можно скорее почувствовали улучшенное качество сигнала», — отметил заместитель генерального директора — директор филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.