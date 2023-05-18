SHOT: в Белгородской области пограничники отбили атаку диверсантов ВСУ

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Сети сообщили о попытке атаки украинской ДРГ на Белгородскую область. Якобы 20 диверсантов попытались прорваться на территорию региона, но их атаку отбили пограничники, пишет SHOT.
Как сообщает источник, диверсантам пришлось отступить. Причиной стал массированный встречный огонь в сторону диверсионной группы.
Официальных комментариев по ситуации нет.
Накануне сразу несколько источников сообщили о том, что ВСУ якобы обстреляли территорию Белгородской области из танка. Однако уже во время вечернего прямого эфира 17 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что информация оказалась фейком.