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SHOT: в Белгородской области пограничники отбили атаку диверсантов ВСУ

18 мая 2023, 10:11
Фото: 1MI
фото тематическое
По информации источника, якобы 20 диверсантов попытались прорваться на территорию региона, но их атаку отбили пограничники. Официального подтверждения этим данным нет.
Сюжет
СВО

В Сети сообщили о попытке атаки украинской ДРГ на Белгородскую область. Якобы 20 диверсантов попытались прорваться на территорию региона, но их атаку отбили пограничники, пишет SHOT.

Как сообщает источник, диверсантам пришлось отступить. Причиной стал массированный встречный огонь в сторону диверсионной группы.

Официальных комментариев по ситуации нет.

Накануне сразу несколько источников сообщили о том, что ВСУ якобы обстреляли территорию Белгородской области из танка. Однако уже во время вечернего прямого эфира 17 мая губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что информация оказалась фейком.

Информация об украинских диверсантах в Белгородской области оказалась фейком
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Происшествия#ДРГ#Диверсанты#Атака#Прорыв#Спецоперация#СВО#Пограничники
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